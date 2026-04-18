NASA розпочало підготовку до місії Artemis III: наступний крок до висадки на Місяць

Місячна програма NASA Artemis II завершилася грандіозним успіхом, залишивши по собі нові світові рекорди та небачені раніше кадри зворотного боку Місяця.

Поки екіпаж святкує повернення додому, космічне агентство вже перемикає увагу на наступний етап — місію Artemis III, яка має стати ключовим кроком до висадки людини на поверхню супутника. Про це пише AP.

Тріумфальне повернення та емоційний фінал

Після драматичного приводнення у Тихому океані перші за понад пів століття місячні мандрівники повернулися до Х’юстона. Командир Рід Вайзман, пілот Віктор Гловер, Крістіна Кук та канадський астронавт Джеремі Гансен стали обличчями нової ери.

Ця місія відзначилася не лише технічними досягненнями, а й надзвичайною емоційністю: екіпаж попросив назвати один із яскравих місячних кратерів на честь покійної дружини командира, Керролл, яка померла від раку у 2020 році.

Адміністратор NASA Джаред Айзекман під час урочистої зустрічі наголосив:

Для людей у всьому світі, які дивляться вгору і мріють про неможливе, довге очікування закінчилося.

Читати на тему Вперше в історії астронавтка полетіла до Місяця: що про неї відомо Понад три роки вона працювала на найбільш віддалених дослідницьких станціях крижаного континенту.

Artemis III: тренування перед великим стрибком

Наступна місія, Artemis III, запланована вже на наступний рік. Її головна мета — відпрацювання критично важливих маневрів на орбіті Землі. Астронавти практикуватимуть стикування капсули Orion із посадковими модулями. У цьому питанні триває справжня технологічна гонка між компаніями Ілона Маска (SpaceX) та Джеффа Безоса (Blue Origin).

Як і місія Apollo 9 у 1969 році, Artemis III покликана максимально знизити ризики перед наступними висадками. NASA обіцяє оголосити склад екіпажу вже найближчим часом.

Плани на 2028 рік: будівництво бази на Місяці

Але справжній прорив заплановано на місію Artemis IV у 2028 році. Тоді двоє астронавтів мають здійснити висадку в районі південного полюса Місяця. Це місце обрано не випадково: вчені впевнені, що в кратерах, які постійно перебувають у тіні, приховано величезні запаси льоду. Його планують використовувати для видобутку води та виготовлення ракетного палива.

Саме там може з’явитися перша місячна база, вартість якої оцінюють у 20–30 мільярдів доларів.

Новий підхід до освоєння космосу

На відміну від суворих ділових екіпажів програми Apollo 60-х років, Artemis II продемонструвала новий, більш людяний та інклюзивний підхід. Уперше до Місяця полетіли жінка, представник етнічних меншин та іноземець (громадянин Канади).

Рід Вайзман, возз’єднавшись зі своїми доньками, закликав колег бути готовими до нових викликів:

Настав час бути готовими. Це потребує мужності та рішучості. Ви всі підете туди, а ми будемо стояти поруч і підтримувати вас на кожному кроці.

NASA впевнено доводить: повернення на Місяць — це лише початок набагато масштабнішої подорожі людства у глибокий космос.

Яскравим прикладом демократизації космосу стала новина про те, що всесвітньо відома співачка Кеті Перрі побувала у космосі.

