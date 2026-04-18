NASA начало подготовку к миссии Artemis III: следующий шаг к высадке на Луну

Лунная программа NASA Artemis II завершилась грандиозным успехом, оставив после себя новые мировые рекорды и невиданные ранее кадры обратной стороны Луны.

Пока экипаж празднует возвращение домой, космическое агентство уже переключает внимание на следующий этап — миссию Artemis III, которая должна стать ключевым шагом к высадке человека на поверхность спутника. Об етом пишет AP.

Триумфальное возвращение и эмоциональный финал

После драматичного приводнения в Тихом океане первые за более чем полвека «лунные путешественники» вернулись в Хьюстон. Командир Рид Уайзмен, пилот Виктор Гловер, Кристина Кук и канадский астронавт Джереми Хансен стали лицами новой эры.

Эта миссия отметилась не только техническими достижениями, но и необычайной эмоциональностью: экипаж попросил назвать один из ярких лунных кратеров в честь покойной жены командира, Кэрролл, которая умерла от рака в 2020 году.

Администратор NASA Джаред Айзекман во время торжественной встречи подчеркнул:

Для людей во всем мире, которые смотрят вверх и мечтают о невозможном, долгое ожидание закончилось.

Artemis III: тренировки перед большим скачком

Следующая миссия, Artemis III, запланирована уже на следующий год. Ее главная цель — отработка критически важных маневров на орбите Земли. Астронавты будут практиковать стыковку капсулы Orion с посадочными модулями. В этом вопросе продолжается настоящая технологическая гонка между компаниями Илона Маска (SpaceX) и Джеффа Безоса (Blue Origin).

Как и миссия Apollo 9 в 1969 году, Artemis III призвана максимально снизить риски перед последующими высадками. NASA обещает объявить состав экипажа уже в ближайшее время.

Планы на 2028 год: строительство базы на Луне

Но настоящий прорыв запланирован на миссию Artemis IV в 2028 году. Тогда двое астронавтов должны совершить высадку в районе южного полюса Луны. Это место выбрано не случайно: ученые уверены, что в кратерах, которые постоянно находятся в тени, скрыты огромные запасы льда. Его планируют использовать для добычи воды и изготовления ракетного топлива.

Именно там может появиться первая лунная база, стоимость которой оценивается в 20–30 миллиардов долларов.

Новый подход к освоению космоса

В отличие от суровых «деловых» экипажей программы Apollo 60-х годов, Artemis II продемонстрировала новый, более человечный и инклюзивный подход. Впервые к Луне полетели женщина, представитель этнических меньшинств и иностранец (гражданин Канады).

Рид Уайзмен, воссоединившись со своими дочерьми, призвал коллег быть готовыми к новым вызовам:

«Настало время быть готовыми. Это требует мужества и решительности. Вы все пойдете туда, а мы будем стоять рядом и поддерживать вас на каждом шагу».

NASA уверенно доказывает: возвращение на Луну — это только начало гораздо более масштабного путешествия человечества в глубокий космос.

Ярким примером демократизации космоса стала новость о том, что всемирно известная певица Кэти Перри побывала в космосе.

