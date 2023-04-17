Буває ще й фіолетове полум’я! Цікаві факти до Дня пожежної охорони в Україні

Вони щодня рятують життя українців, постійно ризикуючи своїм. Переоцінити їх внесок у наше безпечне та щасливе життя неможливо. Сьогодні, 17 квітня, в Україні відзначають День пожежної охорони. Читай у нашому матеріалі все про це свято та корисні факти, які можуть врятувати твоє життя.
День пожежної охорони в Україні відзначають щороку 17 квітня. Свято було започатковане у 2013 році за вагомий внесок працівників пожежної охорони України у справу з боротьби проти пожеж, захисту населення, їхнього життя, здоров’я та майна.
Тож цей день присвячений нашим захисникам, які приходять на допомогу в боротьбі зі страшною стихією — вогнем. Якщо в тебе є знайомі вогнеборці, не забудь привітати їх з професійним святом.
Під час війни ми щодня можемо спостерігати, якою важкою та водночас благородною є ця робота. В обов’язки пожежної охорони входить не лише гасіння пожеж, а й ліквідація наслідків терористичних актів, боротьба з наслідками природних катаклізмів, порятунок людей та тварин.
Робота ця вимагає неабиякої сили духу та фізичної підготовки, адже під час викликів пожежна охорона вдягає костюм вагою до 30 кг. А працювати інколи доводиться кілька діб без перерви.
Щоб захистити себе та рятувальників, ти можеш дотримуватися простих, але важливих правил безпеки. Тримай кілька фактів про пожежі, які можуть врятувати твоє життя:
Наші рятувальники — на вагу золота. Берегти їхні життя, так само як вони бережуть наші — необхідність. Тож у Києві запрацював робот, який вміє гасити пожежі у важкодоступних місцях.
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