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Буває ще й фіолетове полум’я! Цікаві факти до Дня пожежної охорони в Україні

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 17 Квітня 2023, 12:30
День пожежної охорони
Фото: ДСНС/Facebook

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