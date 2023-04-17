Буває ще й фіолетове полум’я! Цікаві факти до Дня пожежної охорони в Україні

Вони щодня рятують життя українців, постійно ризикуючи своїм. Переоцінити їх внесок у наше безпечне та щасливе життя неможливо. Сьогодні, 17 квітня, в Україні відзначають День пожежної охорони. Читай у нашому матеріалі все про це свято та корисні факти, які можуть врятувати твоє життя.

17 квітня — День пожежної охорони

День пожежної охорони в Україні відзначають щороку 17 квітня. Свято було започатковане у 2013 році за вагомий внесок працівників пожежної охорони України у справу з боротьби проти пожеж, захисту населення, їхнього життя, здоров’я та майна.

Тож цей день присвячений нашим захисникам, які приходять на допомогу в боротьбі зі страшною стихією — вогнем. Якщо в тебе є знайомі вогнеборці, не забудь привітати їх з професійним святом.

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Під час війни ми щодня можемо спостерігати, якою важкою та водночас благородною є ця робота. В обов’язки пожежної охорони входить не лише гасіння пожеж, а й ліквідація наслідків терористичних актів, боротьба з наслідками природних катаклізмів, порятунок людей та тварин.

Робота ця вимагає неабиякої сили духу та фізичної підготовки, адже під час викликів пожежна охорона вдягає костюм вагою до 30 кг. А працювати інколи доводиться кілька діб без перерви.

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Цікаві факти про пожежі, які можуть врятувати твоє життя

Щоб захистити себе та рятувальників, ти можеш дотримуватися простих, але важливих правил безпеки. Тримай кілька фактів про пожежі, які можуть врятувати твоє життя:

Майже у 99% пожеж винна людина — необережне поводження з вогнем, порушення правил експлуатації приладів, підпали, пустощі з вогнем тощо. Лише 1% припадає на природні явища. Вогонь під час пожеж може змінювати свій колір, що вказує на горіння різних хімічних речовин. Наприклад, синьо-зелений свідчить про горіння бору, зелений колір полум’я — горить фосфор, фіолетовий — палає калій. Це допоможе швидко відрізнити й повідомити пожежників про характер займання. Одна житлова кімната вигорає за 5-6 хвилин. Тому перед тим як виходиш з дому, не забувай вимикати електроприлади та перекривати газ. Загасити пожежу можна такими речовинами та предметами: вода, пісок, покривало з брезенту та азбесту, вогнегасник, піна для гасіння, стиснуте повітря (для гасіння рідин). Чим більш просторе планування у будинку чи іншій споруді, тим швидше вона згорає. Будівля з багатьма кімнатами горить повільніше, ніж просторий опенспейс. Завжди май вогнегасник удома, в машині та на роботі.

Наші рятувальники — на вагу золота. Берегти їхні життя, так само як вони бережуть наші — необхідність. Тож у Києві запрацював робот, який вміє гасити пожежі у важкодоступних місцях.

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