Бывает еще и фиолетовое пламя! Интересные факты ко Дню пожарной охраны в Украине

Они каждый день спасают жизни украинцев, постоянно рискуя своими. Переоценить их вклад в нашу безопасную и счастливую жизнь невозможно. Сегодня, 17 апреля, в Украине отмечают День пожарной охраны. Читай в нашем материале все про этот праздник и полезные факты, которые могут спасти твою жизнь.
День пожарной охраны в Украине отмечается ежегодно 17 апреля. Праздник основали в 2013 году за весомый вклад работников пожарной охраны Украины, которые борются против пожаров, защищают население, жизни, здоровье и имущество людей.
Этот день посвящен нашим защитникам, которые приходят на помощь в борьбе со страшной стихией — огнем. Если у тебя есть знакомые пожарники, не забудь поздравить их с профессиональным праздником.
Во время войны мы ежедневно наблюдаем, как тяжела и в то же время благородна эта работа. В обязанности пожарной охраны входит не только тушение пожаров, но и ликвидация террористических актов, борьба против последствий природных катаклизмов, спасение людей и животных.
Работа эта требует большой силы духа и физической подготовки, ведь во время вызовов пожарная охрана надевает костюм весом до 30 кг. А работать иногда приходится несколько суток без перерыва.
Чтобы защитить себя и спасателей, ты можешь соблюдать простые, но важные правила безопасности. Держи несколько фактов о пожарах, которые могут спасти твою жизнь:
Наши спасатели — на вес золота. Беречь их жизни, так же как они берегут наши — необходимость. Поэтому в Киеве заработал робот, который умеет тушить пожары в труднодоступных местах.
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