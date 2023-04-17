Бывает еще и фиолетовое пламя! Интересные факты ко Дню пожарной охраны в Украине

Они каждый день спасают жизни украинцев, постоянно рискуя своими. Переоценить их вклад в нашу безопасную и счастливую жизнь невозможно. Сегодня, 17 апреля, в Украине отмечают День пожарной охраны. Читай в нашем материале все про этот праздник и полезные факты, которые могут спасти твою жизнь.

17 апреля — День пожарной охраны

День пожарной охраны в Украине отмечается ежегодно 17 апреля. Праздник основали в 2013 году за весомый вклад работников пожарной охраны Украины, которые борются против пожаров, защищают население, жизни, здоровье и имущество людей.

Этот день посвящен нашим защитникам, которые приходят на помощь в борьбе со страшной стихией — огнем. Если у тебя есть знакомые пожарники, не забудь поздравить их с профессиональным праздником.

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Во время войны мы ежедневно наблюдаем, как тяжела и в то же время благородна эта работа. В обязанности пожарной охраны входит не только тушение пожаров, но и ликвидация террористических актов, борьба против последствий природных катаклизмов, спасение людей и животных.

Работа эта требует большой силы духа и физической подготовки, ведь во время вызовов пожарная охрана надевает костюм весом до 30 кг. А работать иногда приходится несколько суток без перерыва.

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Интересные факты о пожарах, которые могут спасти твою жизнь

Чтобы защитить себя и спасателей, ты можешь соблюдать простые, но важные правила безопасности. Держи несколько фактов о пожарах, которые могут спасти твою жизнь:

Почти в 99% пожаров виноват человек — неосторожное обращение с огнем, нарушение правил эксплуатации приборов, поджоги, баловство с огнем и тому подобное. Только 1% приходится на природные явления. Огонь во время пожаров может менять цвет, что указывает на горение различных химических веществ. Например, сине-зеленый свидетельствует о горении бора, зеленый цвет пламени — горит фосфор, фиолетовый — пылает калий. Это поможет быстро отличить и сообщить пожарным о характере возгорания. Одна жилая комната выгорает за 5-6 минут. Поэтому, прежде чем выходишь из дома, не забывай выключать электроприборы и перекрывать газ. Потушить пожар можно такими веществами и предметами: вода, песок, покрывало из брезента и асбеста, огнетушитель, пена для тушения, сжатый воздух (для тушения жидкостей). Чем более просторная планировка в доме или другом здании, тем быстрее оно сгорает. Здание с большим количеством комнат горит медленнее, чем просторный опенспейс. Всегда имей огнетушитель дома, в машине и на работе.

Наши спасатели — на вес золота. Беречь их жизни, так же как они берегут наши — необходимость. Поэтому в Киеве заработал робот, который умеет тушить пожары в труднодоступных местах.

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