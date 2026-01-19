Green Card 2027: можно ли подать заявку в этом году

Лотерея Diversity Visa (DV-2027), известная как программа грин-карт, дает шанс тысячам людей из стран с низким уровнем иммиграции в США получить постоянное проживание.

Читай в материале, когда можно подать заявку на регистрацию в этой лотерее и правила подачи заявки.

Green Card 2027: что известно о датах подачи заявок

В декабре 2025 года стало известно, что администрация США приостановила программу лотереи грин-карт. Как отметила министр внутренней безопасности США Кристи Ноем в своем сообщении в соцсети X, по указанию Дональда Трампа ведомство попросило Службу гражданства и иммиграции приостановить лотерею.

Все из-за стрельбы в университете Брауна. Подозреваемый по делу попал в США в 2017 году именно благодаря программе Green Card.

По указанию президента Трампа я немедленно предписываю Службе гражданства и иммиграции США приостановить программу DV1, чтобы гарантировать, что больше ни один американец не пострадает от этой катастрофической программы.

По состоянию на сегодня программа Green Card 2027 приостановлена. Когда возобновят лотерею, пока неизвестно.

Правила участия и требования к участникам Green Card

Программа DV предусматривает выдачу до 55 000 виз каждый год. Участники должны быть гражданами стран, из которых иммиграция в США составляет менее 50 000 человек за последние пять лет. Украина входит в список таких стран, поэтому украинцы могут участвовать в этой лотерее. Основные требования:

Возраст: от 18 лет (или моложе, если подают родители).

Образование: среднее образование или эквивалент (12 лет обучения) или по меньшей мере два года опыта работы за последние пять лет в профессии, требующей не менее двух лет обучения.

Здоровье и отсутствие криминального прошлого: победители будут проходить медицинское освидетельствование и проверку.

Заметим, что подача более одной заявки на человека приведет к дисквалификации всех заявок.

Как подать заявку на участие в Green Card: шаг за шагом

Регистрация происходит исключительно онлайн на официальном сайте dvprogram.state.gov в период подачи. Процесс простой и бесплатный:

Зайди на сайт и заполни электронную форму (E-DV).

Укажи личные данные: ФИО, дату рождения, страну рождения, семейное положение.

Добавь свое фото.

Если есть семья, добавь данные о жене/супруге и детях до 21 года — они могут получить визы вместе с победителем.

Получи подтверждающий номер (confirmation number).

Заявка заполняется на английском, однако на сайте есть инструкции на украинском языке. После подачи заявки на участие в лотерее изменения невозможны, поэтому проверяй данные тщательно и медленно.

Раньше мы рассказывали о новом сборе, который США ввели против украинских беженцев — читай детали этого сбора в материале.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!