Хочешь здесь жить — плати: в США ввели новый сбор для украинских беженцев

Министерство внутренней безопасности США объявило о введении нового обязательного сбора в размере 1000 долларов за предоставление или продление гуманитарного разрешения на временное пребывание (immigration parole).

Это касается лиц, въезжающих или находящихся в США без визы или грин-карты, преимущественно в гуманитарных или чрезвычайных ситуациях. Читай в материале, для кого конкретно применяется сбор и когда он вступит в силу.

1000 долларов за временное пребывание: что известно

Новая норма предусмотрена законом H.R. 1 (Reconciliation Bill), позиционирующим такой сбор как источник финансирования иммиграционных услуг. Сбор вступил в силу с 16 октября 2025 года и будет ежегодно корректироваться в соответствии с уровнем инфляции.

Гуманитарный parole часто применяется для:

участников специальных программ помощи;

беженцев, эвакуированных лиц или людей с оккупированных территорий;

тех, кто ожидает рассмотрения других иммиграционных статусов, таких как убежище или грин-карта.

Особый интерес для украинцев: программа Uniting for Ukraine (U4U) – разновидность гуманитарного parole. Таким образом, украинцы, прибывшие или прибывающие по этой программе, могут быть обязаны оплатить 1000 долларов при предоставлении или продлении статуса (re-parole).

USCIS отмечает:

Размер сбора составляет 1 000 долларов за 2025 финансовый год и подлежит ежегодной корректировке в соответствии с уровнем инфляции. Вы должны оплатить этот сбор, если вам предоставляется иммиграционное освобождение под честное слово для въезда в Соединенные Штаты, если вы не подпадаете под действие исключений.

Исключения из правила пока не полностью обнародованы, но могут включать участников гуманитарных программ из-за кризисов, как война в Украине. Подробный список появится в Федеральном реестре. Неясно, распространится ли сбор на всех украинцев за U4U, но это потенциально повлияет на тысячи людей, которые ищут защиты в США.

