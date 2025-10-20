Хочеш тут жити — плати: в США ввели новий збір для українських біженців

Міністерство внутрішньої безпеки США оголосило про запровадження нового обов’язкового збору в розмірі 1000 доларів за надання або продовження гуманітарного дозволу на тимчасове перебування (immigration parole).

Це стосується осіб, які в’їжджають або перебувають у США без візи чи грін-карти, переважно в гуманітарних чи надзвичайних ситуаціях. Читай у матеріалі, для кого конкретно застосовується збір та коли він набуде чинності.

1000 доларів за тимчасове перебування: що відомо

Нова норма передбачена законом H.R. 1 (Reconciliation Bill), який позиціонує такі збори як джерело фінансування імміграційних послуг. Збір набув чинності з 16 жовтня 2025 року і щорічно коригуватиметься відповідно до рівня інфляції.

Гуманітарний parole часто застосовується для:

учасників спеціальних програм допомоги;

біженців, евакуйованих осіб чи людей з окупованих територій;

тих, хто очікує на розгляд інших імміграційних статусів, як-от притулок чи грін-карта.

Особливий інтерес для українців: програма Uniting for Ukraine (U4U) є різновидом гуманітарного parole. Тож українці, які прибули чи прибувають за цією програмою, можуть бути зобов’язаними сплатити 1000 доларів під час надання або продовження статусу (re-parole).

USCIS зазначає:

Розмір збору становить 1 000 доларів за 2025 фінансовий рік і підлягає щорічному коригуванню відповідно до рівня інфляції. Ви повинні сплатити цей збір, коли вам надається імміграційне звільнення під чесне слово для в’їзду до Сполучених Штатів, якщо ви не підпадаєте під дію винятків.

Винятки з правила поки не повністю оприлюднені, але вони можуть охоплювати учасників гуманітарних програм через кризи, як війна в Україні. Детальний перелік з’явиться у Федеральному реєстрі. Наразі неясно, чи пошириться збір на всіх українців за U4U, але це потенційно вплине на тисячі людей, які шукають захисту в США.

