Міноборони анонсувало масштабні перевірки ТЦК в усіх регіонах країни: причина

Державне бюро розслідувань спільно з Одеською спеціалізованою прокуратурою у сфері оборони Південного регіону викрило та ліквідувало злочинну схему в одному з РТЦК та СП Одеської області.

За даними слідства, шестеро посадовців РТЦК, намагаючись штучно покращити показники мобілізації, організували протиправний механізм примусового доставлення та утримання військовозобов’язаних громадян.

Внаслідок цього інциденту заступник міністра оборони України Мстислав Банік повідомив про проведення термінової наради з Командуванням Сухопутних військ ЗСУ, на якій було ухвалено рішення про перевірки всіх ТЦК країни — подробиці читай в матеріалі.

Міністерство оборони проведе масштабні перевірки ТЦК в усіх регіонах країни

За результатами зустрічі ухвалено рішення про невідкладне проведення масштабних службових перевірок в усіх територіальних центрах комплектування країни, де максимально прискіпливо розберуть абсолютно всі звернення громадян щодо незаконного утримання, насилля та інших неправомірних дій.

Урядовець наголосив, що будь-яке насильство, порушення людських прав та плюндрування людської гідності щодо цивільних громадян є категорично неприпустимим, особливо на п’ятий рік повномасштабної війни.

Зафіксовані злочини на Одещині, за словами представників влади, стали остаточним підтвердженням того, що реформа ТЦК критично назріла і потребує негайного впровадження.

Наразі уряд працює над концепцією повного переформатування мобілізаційної системи.

Головна зміна полягатиме у ліквідації замкненого циклу обліку і мобілізації в межах однієї структури — функції ТЦК будуть юридично та фактично розподілені між іншими незалежними державними установами.

Читати на тему Мобілізація померлих та ув’язнених: на Закарпатті та Львівщині викрили махінації ТЦК Викрито трьох посадовців ТЦК.

Спецоперація ДБР на Одещині: затримано шістьох працівників РТЦК за катування людей

До своєї діяльності військкоми залучили трьох представників місцевої громадської організації, які допомагали розшукувати чоловіків та збирати про них персональні дані.

Працівники ДБР задокументували численні факти жорстокого поводження з потерпілими, яких незаконно утримували в підвальних та службових приміщеннях центру комплектування, піддавали регулярному побиттю, жорсткому залякуванню та психологічному тиску.

Ба більше, слідством встановлено окремі факти вчинення щодо затриманих громадян насильницьких дій сексуального характеру.

Під час обшуків правоохоронці виявили та вилучили речові докази, зокрема гумові кийки, молотки та інші предмети, які зловмисники використовували для систематичного фізичного впливу на людей.

Наразі всіх дев’ятьох учасників організованої злочинної групи затримано, їм повідомлено про підозру у катуванні, незаконному позбавленні волі та грабежі.

Суд уже обрав усім фігурантам запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави, а слідчі продовжують встановлювати інших можливих потерпілих від дій посадовців.

Фото: ДБР.

Раніше ми розповідали, як знятися з розшуку у ТЦК — читай в матеріалі, що потрібно зробити.

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