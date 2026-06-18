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Міноборони анонсувало масштабні перевірки ТЦК в усіх регіонах країни: причина

Дмитро Резник, редактор сайту Вікна-новини 18 Червня 2026, 10:00 3 хв.
перевірки тцк

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