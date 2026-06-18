Минобороны анонсировало масштабные проверки ТЦК во всех регионах страны: причина

Государственное бюро расследований совместно с Одесской специализированной прокуратурой в сфере обороны Южного региона разоблачило и ликвидировало преступную схему в одном из РТЦК и СП Одесской области.

По данным следствия, шесть должностных лиц РТЦК, пытаясь искусственно улучшить показатели мобилизации, организовали противоправный механизм принудительной доставки и удержания военнообязанных граждан.

В результате инцидента заместитель министра обороны Украины Мстислав Баник сообщил о проведении срочного совещания с Командованием Сухопутных войск ВСУ, на котором было принято решение о проверке всех ТЦК страны — подробности читай в материале.

Министерство обороны проведет масштабные проверки ТЦК во всех регионах страны

По результатам встречи принято решение о безотлагательном проведении масштабных служебных проверок во всех территориальных центрах комплектования страны, где максимально тщательно разберут абсолютно все обращения граждан по поводу незаконного содержания, насилия и других неправомерных действий.

Чиновник подчеркнул, что любое насилие, нарушение прав и унижение человеческого достоинства в отношении гражданских категорически недопустимо, особенно на пятый год полномасштабной войны.

Зафиксированные преступления в Одесской области, по словам представителей власти, стали окончательным подтверждением того, что реформа ТЦК критически назрела и требует немедленного внедрения.

В настоящее время правительство работает над концепцией полного переформатирования мобилизационной системы.

Главное изменение будет заключаться в ликвидации замкнутого цикла учета и мобилизации в пределах одной структуры — функции ТЦК будут юридически и фактически распределены между другими независимыми государственными учреждениями.

Читать по теме Мобилизация умерших и заключенных: в Закарпатье и Львовской области разоблачили махинации ТЦК Разоблачены три должностных лица ТЦК.

Спецоперация ГБР в Одесской области: задержаны шесть работников РТЦК за пытки людей

К своей деятельности военнослужащие привлекли трех представителей местной общественной организации, которые помогали разыскивать мужчин и собирать о них персональные данные.

Работники ГБР задокументировали многочисленные факты жестокого обращения с потерпевшими, которые незаконно содержались в подвальных и служебных помещениях центра комплектования, подвергались регулярному избиению, жесткому запугиванию и психологическому давлению.

Более того, следствием установлены отдельные факты совершения в отношении задержанных граждан насильственных действий сексуального характера.

Во время обысков правоохранители обнаружили и изъяли вещественные доказательства, в частности резиновые дубинки, молотки и другие предметы, которые злоумышленники использовали для систематического физического воздействия на людей.

В настоящее время все девять участников организованной преступной группы задержаны, им сообщено о подозрении в пытках, незаконном лишении свободы и грабеже.

Суд уже избрал всем фигурантам меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога, а следователи продолжают устанавливать других возможных потерпевших от действий должностных лиц.

Фото: ГБР.

Раньше мы рассказывали, как сняться с розыска в ТЦК – читай в материале, что нужно сделать.

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