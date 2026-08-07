Незаконное суррогатное материнство: в Киеве разоблачили схему частного медцентра

В Киеве разоблачили схему незаконного суррогатного материнства для иностранных супругов. По данным следствия, директор частного медицинского центра репродуктивных технологий привлек в программу украинку, которая находилась в тяжелом материальном положении. Суд избрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

Незаконное суррогатное материнство в Киеве: что известно

По данным следствия, в ноябре 2025 года директор медцентра вместе с куратором программы суррогатного материнства и медицинскими работниками организовал незаконную коммерческую программу для иностранных супругов.

Как отмечают в Офисе генпрокурора, работники частного медцентра привлекли к своей схеме женщину без постоянной работы, которая находилась в тяжелом материальном положении.

По версии следствия, женщина оказалась в зависимом положении, поскольку от нее скрыли условия договора. Договор, в частности, предусматривал штрафы до 30 тыс. долларов, запрет на выезд из Украины без разрешения иностранцев и другие ограничения.

Кроме того, иностранных супругов допустили к программе без обязательного медицинского обследования, суррогатную мать также не обследовали должным образом. Сам договор о суррогатном материнстве нотариально не удостоверили, отмечают в Офисе генпрокурора.

Также сообщается, что женщина забеременела двойней, но дети родились преждевременно и впоследствии умерли в больнице.

По версии следствия, репродуктивную функцию женщины использовали для получения прибыли от иностранцев.

Директору медцентра сообщили о подозрении в вербовке человека с целью эксплуатации, совершенном путем обмана и использования уязвимого состояния потерпевшей, по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 149 Уголовного кодекса).

Мужчину задержали, когда он ехал к госгранице Украины. По ходатайству прокуратуры суд отправил его под стражу с альтернативой внесения залога почти в 15 млн гривень.

Ранее мы писали о том, как суррогатное материнство влияет на женщин.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!