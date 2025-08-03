Родить и потерять: как суррогатное материнство влияет на женщин

Новое масштабное исследование канадских ученых показало, что суррогатные матери сталкиваются со значительно более высоким риском развития психических заболеваний.

Эти выводы, опубликованные в авторитетном научном журнале JAMA Network Open, заставляют по-новому взглянуть на психологические вызовы, с которыми сталкиваются женщины, вынашивающие детей для других.

Масштабное исследование и его ключевые цифры

Ученые из Онтарио проанализировали данные более чем 767 тысяч родов за девятилетний период (с 2012 по 2021 год).

Для чистоты эксперимента женщин разделили на три группы:

Те, кто забеременел естественным путем (почти 749 тысяч);

Те, кто прошел процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) (почти 18 тысяч);

Суррогатные матери (758 женщин).

Исследователи сфокусировались на тревожных, аффективных (расстройствах настроения) и психотических расстройствах, а также на случаях самоповреждения. Важно отметить, что женщины с уже диагностированными психическими заболеваниями до момента зачатия были исключены из анализа.

Тревожные результаты: риск выше на 43%

После учета таких факторов, как возраст, уровень дохода, статус курения и количество предыдущих детей, результаты оказались поразительными.

Женщины, которые забеременели с помощью донорской яйцеклетки, имели на 43% более высокий риск возникновения психических расстройств по сравнению с теми, кто родил после естественного зачатия, и на 29% более высокий риск по сравнению с женщинами, воспользовавшимися процедурой ЭКО.

Чаще всего во всех трех группах диагностировали расстройства настроения и тревожность. Причем в среднем от момента зачатия до установления диагноза проходило около 2,5 лет, что свидетельствует о долговременном влиянии беременности и родов на психическое здоровье.

Горе от разлуки — возможная причина

Ученые попытались найти объяснение такой разнице. Интересную параллель они заметили, проанализировав еще одну группу женщин: тех, кто забеременел естественным путем, но через год уже не проживал с ребенком (например, из-за передачи на усыновление). У них также был зафиксирован высокий риск психических проблем.

Это натолкнуло исследователей на гипотезу, что ключевым фактором может быть именно разлука с новорожденным.

— Это может свидетельствовать о том, что некоторые суррогатные матери могут испытывать горе от разлуки с ребенком, подобное тому, что возникает после усыновления или передачи ребенка в приемную семью. Этот вопрос требует дальнейшего исследования, — отметила соавтор исследования Мария Велес.

Кроме того, дополнительный анализ показал, что женщины с уже имеющимися психическими расстройствами в анамнезе имели еще более высокий риск рецидивов после родов, независимо от способа зачатия.

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