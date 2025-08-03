Родить и потерять: как суррогатное материнство влияет на женщин

Фото Pexels Новое масштабное исследование канадских ученых показало, что суррогатные матери сталкиваются со значительно более высоким риском развития психических заболеваний. Эти выводы, опубликованные в авторитетном научном журнале JAMA Network Open, заставляют по-новому взглянуть на психологические вызовы, с которыми сталкиваются женщины, вынашивающие детей для других. Масштабное исследование и его ключевые цифры Ученые из Онтарио проанализировали данные более чем 767 тысяч родов за девятилетний период (с 2012 по 2021 год). Для чистоты эксперимента женщин разделили на три группы: Те, кто забеременел естественным путем (почти 749 тысяч); Те, кто прошел процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) (почти 18 тысяч); Суррогатные матери (758 женщин). Исследователи сфокусировались на тревожных, аффективных (расстройствах настроения) и психотических расстройствах, а также на случаях самоповреждения. Важно отметить, что женщины с уже диагностированными психическими заболеваниями до момента зачатия были исключены из анализа. Тревожные результаты: риск выше на 43% После учета таких факторов, как возраст, уровень дохода, статус курения и количество предыдущих детей, результаты оказались поразительными.Женщины, которые забеременели с помощью донорской яйцеклетки, имели на 43% более высокий риск возникновения психических расстройств по сравнению с теми, кто родил после естественного зачатия, и на 29% более высокий риск по сравнению с женщинами, воспользовавшимися процедурой ЭКО. Чаще всего во всех трех группах диагностировали расстройства настроения и тревожность. Причем в среднем от момента зачатия до установления диагноза проходило около 2,5 лет, что свидетельствует о долговременном влиянии беременности и родов на психическое здоровье. Горе от разлуки — возможная причина Ученые попытались найти объяснение такой разнице. Интересную параллель они заметили, проанализировав еще одну группу женщин: тех, кто забеременел естественным путем, но через год уже не проживал с ребенком (например, из-за передачи на усыновление). У них также был зафиксирован высокий риск психических проблем. Читать по теме Страхи будущих мам в Украине: как война изменила беременность Современная беременность в Украине — это не только радостное ожидание, но и усиливающийся военными реалиями интенсивный психологический вызов. Это натолкнуло исследователей на гипотезу, что ключевым фактором может быть именно разлука с новорожденным. — Это может свидетельствовать о том, что некоторые суррогатные матери могут испытывать горе от разлуки с ребенком, подобное тому, что возникает после усыновления или передачи ребенка в приемную семью. Этот вопрос требует дальнейшего исследования, — отметила соавтор исследования Мария Велес. Кроме того, дополнительный анализ показал, что женщины с уже имеющимися психическими расстройствами в анамнезе имели еще более высокий риск рецидивов после родов, независимо от способа зачатия. Иногда новость о беременности может застать неожиданно, тогда нужно знать, что делать. Раньше мы рассказывали, какие должны быть первые шаги после определения беременности. Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал! Теги: Беременность, дети Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter