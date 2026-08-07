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Незаконне сурогатне материнство: у Києві викрили схему приватного медцентру

Марина Слизовська 07 Серпня 2026, 14:00 2 хв.
Незаконне сурогатне материнство
Фото Pexels

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