Незаконне сурогатне материнство: у Києві викрили схему приватного медцентру

У Києві викрили схему незаконного сурогатного материнства для іноземного подружжя. За даними слідства, директор приватного медичного центру репродуктивних технологій залучив до програми українку, яка перебувала у скрутному матеріальному становищі. Суд обрав чоловікові запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

Незаконне сурогатне материнство в Києві: що відомо

За даними слідства, у листопаді 2025 року директор медцентру разом із куратором програми сурогатного материнства та медичними працівниками організував незаконну комерційну програму для іноземного подружжя.

Як зазначають в Офісі генпрокурора, працівники приватного медцентру залучили до своєї схеми жінку без постійної роботи, яка перебувала у скрутному матеріальному становищі.

За версією слідства, жінка опинилася у залежному становищі, оскільки від неї приховали умови договору. Договір, зокрема, передбачав штрафи до 30 тис. доларів, заборону виїзду з України без дозволу іноземців та інші обмеження.

Крім того, іноземне подружжя допустили до програми без обов’язкового медичного обстеження, сурогатну матір також не обстежили належним чином. Сам договір про сурогатне материнство нотаріально не посвідчили, зазначають в Офісі генпрокурора.

Також повідомляється, що жінка завагітніла двійнею, але діти народилися передчасно й згодом померли в лікарні.

За версією слідства, репродуктивну функцію жінки використали задля отримання прибутку від іноземців.

Директору медцентру повідомили про підозру у вербуванні людини з метою експлуатації, вчиненому шляхом обману та використання уразливого стану потерпілої, за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 149 Кримінального кодексу).

Чоловіка затримали під час прямування до держкордону України. За клопотанням прокуратури суд відправив його під варту з альтернативою внесення застави у майже 15 млн гривень.

Раніше ми писали про те, як сурогатне материнство впливає на жінок.

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