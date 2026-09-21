Що приготувати на шкільний ярмарок: 9 смачних ідей, які легко повторити вдома

Шкільний ярмарок — це безумовно свято і користь в одній події. Але для батьків словосполучення “завтра шкільний ярмарок” може прозвучати як сповіщення про висадку марсіан о третій ночі.

Щоб у голові не вмикався панічний сценарій: кухня у борошні, стеля у шоколаді, а дитина розмазує джем по коту, зупини свій вибір на простих і водночас цікавих рецептах.

Ми зібрали 9 смачних страв на шкільний ярмарок, які готуються легко, швидко і без нервів.

Що приготувати на шкільний ярмарок без випічки: рецепти

Тістечка Картопля з печива

Інгредієнти: 300 г пісочного печива, 100 г вершкового масла, 1/2 банки згущеного молока, 3 ст. л. какао.

Приготування: Перетри печиво на крихту. Додай м’яке масло, згущене молоко та 2 ст. л. какао. Заміси щільне тісто, сформуй невеличкі батончики або кульки та обкачай їх у залишках какао. Постави в холодильник на 1 годину.

Солодкі кейк-попси з готового бісквіта

Інгредієнти: 300 г готового бісквітного коржа, 100 г крем-сиру або вареного згущеного молока, 150 г шоколаду, кондитерська посипка, довгі дерев’яні шпажки.

Приготування: Покриши бісквіт у глибоку миску, змішай із крем-сиром до пластичної маси. Сформуй невеликі кульки. Умочи кінчик шпажки в розтоплений шоколад і встроми в кульку (це зафіксує її). Охолоди 20 хвилин, потім повністю занур кейк-попси у шоколад та прикрась посипкою.

Фруктові канапки на шпажках

Інгредієнти: банани, виноград без кісточок, полуниця, маршмелоу, дерев’яні шпажки.

Приготування: Наріж банани кружальцями, у полуниці видали хвостики. Нанизуй на шпажку в довільному порядку: виноградина, шматочок банана, полуниця та маршмелоу. Це яскравий, корисний і порційний смаколик, який зручно купувати дітям.

Що приготувати на шкільний ярмарок: солоні страви

Порційні сосиски в тісті

Інгредієнти: 500 г готового листкового тіста, 10–12 міні-сосисок, 1 яйце для змащування, кунжут.

Приготування: Розморозь тісто й наріж його смужками шириною 1,5–2 см. Огорни кожну сосиску смужкою тіста по спіралі. Виклади на деко з пергаментом, змасти збитим яйцем і посип кунжутом. Випікай при 200 °C приблизно 15–20 хвилин до золотавої скоринки.

Сирно-шиночні рулетики з лаваша

Інгредієнти: 2 тонкі тонкі лаваші, 150 г шинки або відварного курячого філе, 150 г твердого сиру, 100 г плавленого м’якого сиру, зелень.

Приготування: Змасти лаваш плавленим сиром, посип дрібно нарізаною шинкою, натертим твердим сиром та зеленню. Загорни у щільний рулет, загорни в харчову плівку й поклади в холодильник на 30 хвилин. Перед ярмарком наріж порційними шматочками завтовшки 2 см.

Міні-піци на листковому тісті

Інгредієнти: 500 г бездріжджового листкового тіста, 3 ст. л. томатного соусу, 150 г шинки або ковбаси, 150 г моцарели чи напівтвердого сиру, сухий орегано.

Приготування: Наріж тісто на невеликі квадрати або виріж кружечки склянкою. Змасти кожен шматочок соусом, виклади нарізану шинку та посип натертим сиром із дрібкою орегано. Випікай при 200 °C протягом 12–15 хвилин.

Що приготувати на шкільний ярмарок: солодкі страви

Сирне печиво Гусячі лапки або Трикутники

Інгредієнти: 200 г кисломолочного сиру, 100 г вершкового масла, 180 г борошна, 1 ч. л. розпушувача, 4-5 ст. л. цукру (для посипання).

Приготування: Перетри кисломолочний сир із м’яким вершковим маслом. Додай борошно з розпушувачем і заміси м’яке тісто, що не липне до рук. Розкачай тісто завтовшки близько 3-4 мм і виріж склянкою кружальця. Кожне кружальце обкачай з одного боку в цукрі, склади навпіл (цукром усередину), знову вмочи в цукор і ще раз склади навпіл — вийде трикутник. Зверху злегка притисни виделкою, виклади на деко з пергаментом і випікай 15–20 хвилин при 180 °C до золотавого кольору.

Класичні мафіни

Інгредієнти: 200 г борошна, 100 г цукру, 1 ч. л. розпушувача, 100 мл молока, 50 г розтопленого масла, 1 яйце, 100 г ягоди (чорниця чи розморожена вишня) або родзинок.

Приготування: Змішай окремо сухі та рідкі інгредієнти, після чого швидко з’єднай їх лопаткою (не збивай довго). Всип ягоди, розклади тісто у паперові формочки на 2/3 об’єму. Випікай при 180 °C близько 20 хвилин.

Вівсяне печиво з бананом та горіхами

Інгредієнти: 2 стиглі банани, 1,5 склянки вівсяних пластівців, 2 ст. л. меду, 50 г подрібнених горіхів або сухофруктів.

Приготування: Розмішай банани виделкою до стану пюре, додай мед, вівсяні пластівці та горіхи. Добре перемішай і дай постояти 10 хвилин. Ложкою виклади круглі печива на деко з пергаментом. Випікай при 180 °C протягом 15 хвилин до підрум’янювання.

А ще поцікався, як приготувати яблучний пиріг, який тане в роті: гарна ідея для шкільного ярмарку та просто для смачної вечері.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!