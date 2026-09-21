Стиль життя Їжа та рецепти

Що приготувати на шкільний ярмарок: 9 смачних ідей, які легко повторити вдома

Ольга Петухова, редакторка сайту 21 Вересня 2026, 18:00 5 хв.
що приготувати на шкільний ярмарок
Фото Pexels

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