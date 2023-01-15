До чаю та затишної книжки: як приготувати печиво з варенням за рецептом від Лізи Глинської

Щось тобі підказує, що терміново потрібно з’їсти солоденького? Можливо, це буркоче твій шлунок.

Та якщо вдома немає нічого смачненького, а бігти в магазин вже не хочеться, тоді завжди можна приготувати печиво з варенням.

У багатьох в запасі, у потаємних комірках на кухні завжди можна спробувати знайти баночку улюбленого варення. Тому чому б не спробувати зробити з нього чудовий десерт? Своїм напрочуд простим рецептом поділилась українська кондитерка Ліза Глінська.

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Інгредієнти для печива з варенням

борошно — 200 грамів

варення або повидло — 200 грамів

цукор — 140 грамів

вершкове масло — 140 грамів

ванільний цукор — 1 упаковка

сіль — дрібка

Спосіб приготування печива з варенням

Насамперед необхідно змішати борошно, цукор, сіль та ванільний цукор. Потім необхідно натерти холодне вершкове масло на тертці та змішати з сухою сумішшю, мають вийти крихти пісочного тіста. У такому вигляді їх варто поставити у морозилку на півгодини. Далі потрібно підготувати форми, змастити їх невеликою кількістю масла та присипати борошном. Після цього можна починати формувати печиво. Спочатку викласти одну столову ложку пісочної крихти у форму, на неї покласти варення, а зверху нього — знову одну ложку крихти. Тепер можна відправляти печиво запікатись на 20 хвилин у духовку, що була попередньо розігріта на 175 градусів. Коли печиво стане рум’яним, його можна діставати з духовки, але після цього йому необхідно дати ще п’ять хвилин, щоб охолонути. Та потім вже ніщо не завадить тобі насолодитись його смаком.

Усім нам хочеться солоденького, яке не псувало б фігуру, а навпаки було корисним. Насправді такі солодощі існують. Читай, як приготувати корисне печиво від Володимира Ярославського.

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