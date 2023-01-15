До чаю та затишної книжки: як приготувати печиво з варенням за рецептом від Лізи Глинської

Щось тобі підказує, що терміново потрібно з’їсти солоденького? Можливо, це буркоче твій шлунок.
Та якщо вдома немає нічого смачненького, а бігти в магазин вже не хочеться, тоді завжди можна приготувати печиво з варенням.
У багатьох в запасі, у потаємних комірках на кухні завжди можна спробувати знайти баночку улюбленого варення. Тому чому б не спробувати зробити з нього чудовий десерт? Своїм напрочуд простим рецептом поділилась українська кондитерка Ліза Глінська.
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Ліза Глінська Україна – це ми! (@lizaglinskaya)
Допис, поширений Ліза Глінська Україна – це ми! (@lizaglinskaya)
Усім нам хочеться солоденького, яке не псувало б фігуру, а навпаки було корисним. Насправді такі солодощі існують. Читай, як приготувати корисне печиво від Володимира Ярославського.
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