Їжа та рецепти

З бананом, шоколадом та сухофруктами — рецепт корисного печива від Володимира Ярославського

Богдана Макалюк, редакторка сайту 17 Листопада 2022, 15:00
Як приготувати корисне печиво: рецепт від Володимира Ярославського
Фото: Pexels

Більше новин
Вихідні дні на Новий рік 2023: чи будуть в українців вихідні
Чи відпочиватимуть українці на Новий рік — вихідні у грудні
Чим відрізняються європейські та українські школи — історії українців
Від системи оцінок до освітньої програми — українці розповіли про школи за кордоном та сум за Батьківщиною
Як і коли треба обрізати виноград восени
Очі бояться, а руки роблять: як і коли треба обрізати виноград восени
Що робити, якщо чоловік хоче на війну, але через стан здоров'я не може
“Що робити, якщо чоловік хоче на війну, але через стан здоров’я не може?”
Дивитись більше

Матеріали по темі

Помідори
Зелені помідори: рецепт на зиму у трьох варіантах
Як приготувати бісквіт: покроковий рецепт
Пухкий та високий — простий рецепт ідеального бісквіта від Євгена Клопотенка
Рецепт корисних нагетсів
“Дитина просить нагетси, як у МакДональдз. Як приготувати, щоб було швидко та корисно?”
Овочевий крем-суп — рецепт осіннього супу покроково
Ніби проводжає осінь: рецепт затишного овочевого крем-супу

Відео
Обстріли 17 листопада

Ранкові обстріли 17 листопада: все, що відомо про ситуацію в містах України
Рамштайн-7: результати зустрічі та що обіцяють партнери Україні
Підсумки Рамштайн-7: партнери оголосили нові пакети військової допомоги Україні
Карта бойових дій в Україні
Актуальна карта бойових дій в Україні 17 листопада в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
0:01:23
Перехоплені розмови
“Нас дурять, обманюють!” Окупанти нарешті зрозуміли, за що воюють в Україні
Воєнний стан в Україні
Воєнний стан в Україні. Пояснюємо, до якого числа та що треба знати
С-300: характеристики ракети
Ракети С-300: характеристики, класифікація та де їх використовують росіяни
0:12:55
Яка ситуація на Херсонщині: дії окупантів на лівому березі
Окупанти будують рубежі та тікають у бік Криму — яка ситуація на Херсонщині та наслідки масованих обстрілів
0:03:59
G20
Перший день G20: про що говорили учасники Великої двадцятки
0:05:09
Падіння російських ракет у селі Пшеводув в Польщі — як відреагував світ
Підтримка у розслідуванні та готовність захищати — реакція України та світу на падіння російської ракети в Польщі
0:06:07
Генасамблея ООН ухвалила резолюцію щодо репарацій Україні від Росії
Генасамблея ООН ухвалила резолюцію щодо репарацій Україні — що це означає
Більше відео
Як і коли треба обрізати виноград восени
Читати далі
Очі бояться, а руки роблять: як і коли треба обрізати виноград восени
Помідори
Читати далі
Зелені помідори: рецепт на зиму у трьох варіантах

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь