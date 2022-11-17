З бананом, шоколадом та сухофруктами — рецепт корисного печива від Володимира Ярославського

Усім нам хочеться солоденького, яке не псувало б фігуру, а навпаки було корисним. Насправді такі солодощі існують. Шеф-кухар Володимир Ярославський поділився рецептом корисного печива.
Він зазначив, що його можна їсти зранку перед спортзалом, а також воно буде хорошою стравою для дітей, які відмовляються їсти вівсянку.
Інгредієнти:
Ярославський підкреслює, що шоколад можна взяти на свій смак, а також додати різні спеції.
Таке печиво можна їсти з молоком та навіть брати з собою в дорогу як перекус.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Volodymyr Yaroslavskyi (@yaroslavskyi_vova)
Публикация от Volodymyr Yaroslavskyi (@yaroslavskyi_vova)
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