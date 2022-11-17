З бананом, шоколадом та сухофруктами — рецепт корисного печива від Володимира Ярославського

Усім нам хочеться солоденького, яке не псувало б фігуру, а навпаки було корисним. Насправді такі солодощі існують. Шеф-кухар Володимир Ярославський поділився рецептом корисного печива.

Він зазначив, що його можна їсти зранку перед спортзалом, а також воно буде хорошою стравою для дітей, які відмовляються їсти вівсянку.

Рецепт корисного печива

Інгредієнти:

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2 банани

70 г вівсянки

50 г 100% шоколаду

25 г какао-масла

горіхи та сухофрукти на твій вибір

Ярославський підкреслює, що шоколад можна взяти на свій смак, а також додати різні спеції.

Приготування корисного печива

Насамперед треба підготувати банани — почистити та розім’яти виделкою. Додати вівсянку і дати настоятись 15-20 хв. Викласти суміш у вигляді печива з маленькими ямками посередині на пергамент. Випікати 20 хв у розігрітій до 180 °C духовці. Розтопити чорний шоколад разом з какао-маслом. Для цього можна використати або водяну баню, або мікрохвильовку. Печиво вийняти з духовки, дати охолонути. В ямки налити трохи шоколадної суміші та зверху додати горіхи й сухофрукти.

Таке печиво можна їсти з молоком та навіть брати з собою в дорогу як перекус.

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