С бананом, шоколадом и сухофруктами — рецепт полезного печенья от Владимира Ярославского

Всем нам хочется сладенького, которое бы не портило фигуру, а наоборот было полезным. На самом деле такие сладости существуют. Шеф-повар Владимир Ярославский поделился рецептом полезного печенья.

Он отметил, что его можно есть с утра перед спортзалом, а также оно будет хорошим блюдом для детей, которые отказываются есть овсянку.

Рецепт полезного печенья

Ингредиенты:

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2 банана

70 г овсянки

50 г 100% шоколада

25 г какао-масла

орехи и сухофрукты на твое усмотрение

Ярославский подчеркивает, что шоколад можно взять на свой вкус, а также добавить разные специи.

Приготовление полезного печенья

Прежде всего, нужно подготовить бананы — почистить и размять вилкой. Добавить овсянку и дать настояться 15-20 минут. Выложить смесь в виде печенья с маленькими ямками посередине на пергамент. Выпекать 20 минут в разогретой до 180 °C духовке. Растопить черный шоколад вместе с какао-маслом. Для этого можно использовать либо водяную баню, либо микроволновку. Печенье вынуть из духовки, дать остыть. В ямки налить немного шоколадной смеси и сверху добавить орехи и сухофрукты.

Такое печенье можно есть с молоком и даже брать с собой в путь в качестве перекуса.

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