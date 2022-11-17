С бананом, шоколадом и сухофруктами — рецепт полезного печенья от Владимира Ярославского

Всем нам хочется сладенького, которое бы не портило фигуру, а наоборот было полезным. На самом деле такие сладости существуют. Шеф-повар Владимир Ярославский поделился рецептом полезного печенья.
Он отметил, что его можно есть с утра перед спортзалом, а также оно будет хорошим блюдом для детей, которые отказываются есть овсянку.
Ингредиенты:
Ярославский подчеркивает, что шоколад можно взять на свой вкус, а также добавить разные специи.
Такое печенье можно есть с молоком и даже брать с собой в путь в качестве перекуса.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Volodymyr Yaroslavskyi (@yaroslavskyi_vova)
Публикация от Volodymyr Yaroslavskyi (@yaroslavskyi_vova)
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