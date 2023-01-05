Хрумке зовні та м’яке всередині! Ідеальний рецепт мармурового шоколадного печива

У холодний сезон року так приємно сидіти вдома, дивитись під ковдрою улюблений фільм чи серіал та пити гарячий чай зі смаколиками.
Чудовою ідеєю стане приготування мармурового шоколадного печива — хрумкого зовні та м’якого всередині. Фудблогерка Яна Гординовська поділилась ідеальним та простим рецептом.
Різдвяні турботи — завжди приємні. Багатьом українцям полюбились імбирні пряники. Тож читай, як самостійно приготувати глазур для пряників.
А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!