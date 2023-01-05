Хрумке зовні та м’яке всередині! Ідеальний рецепт мармурового шоколадного печива

У холодний сезон року так приємно сидіти вдома, дивитись під ковдрою улюблений фільм чи серіал та пити гарячий чай зі смаколиками.

Чудовою ідеєю стане приготування мармурового шоколадного печива — хрумкого зовні та м’якого всередині. Фудблогерка Яна Гординовська поділилась ідеальним та простим рецептом.

Мармурове шоколадне печиво: інгредієнти

Какао — 60 г

Борошно — 150 г

Цукрова пудра — 300 г

Вершкове масло — 60 г

Яйця — 2 шт.

Розпушувач — 1 ч. л.

Сіль — 1 дрібка

Ванільний екстракт або ванілін

Рецепт мармурового шоколадного печива

Просій какао, борошно, 200 г цукрової пудри, а потім додай розпушувач і дрібку солі. Додай у тісто м’яке вершкове масло, збиті яйця та ванілін. Добре вимішай тісто руками. Прикрий тісто харчовою плівкою та постав у холодильник на 40 хвилин. Вистели деко пергаментом та приготуй тарілку зі 100 г цукрової пудри для обкачування печива. Формуй невеличкі кульки з тіста та обвалюй їх у цукровій пудрі. А потім виклади їх на деко. Випікай печиво в розігрітій до 180°C духовці протягом 15 хвилин. Як тільки поверхня печива затвердіє, можна витягувати його та подавати до чаю.

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