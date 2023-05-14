Їжа та рецепти

За старовинним українським рецептом: як приготувати печиво Гамула

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 14 Травня 2023, 14:30
Українське печиво Гамула: старовинний рецепт приготування
Фото: Pexels

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