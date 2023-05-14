За старовинним українським рецептом: як приготувати печиво Гамула

Відроджувати українські традиції та рецепти дуже важливо. Особливо в часи, коли потрібно захищати нашу історію та ідентичність.
Рецепти та їжа — це також код української нації. Тому в нашому матеріалі ти дізнаєшся, як приготувати печиво Гамула за давнім рецептом.
Щотижня на СТБ виходять прем’єрні випуски кулінарного шоу Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком. У суботу на кухню завітав фронтмен та продюсер гурту Без Обмежень, заслужений артист України Сергій Танчинець.
Євген та Сергій приготували неймовірно смачну українську страву! У кожному випуску Євген Клопотенко відроджує забуті рецепти та продукти наших предків. Сергій Танчинець приніс із собою свій улюблений пиріг — шарлотку з яблуками.
На що Євген Клопотенко зазначив, що шарлотка походить з Франції, а тому зі схожих продуктів запропонував приготувати автентичне українське печиво — Гамула. Ми ділимося з тобою простим і смачним рецптом печива.
Знадобиться
Приготування
Дивись нові випуски Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком щосуботи, о 10:10 на СТБ!
Раніше ми розповідали, як приготувати гарбузове печиво.
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