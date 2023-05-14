За старовинним українським рецептом: як приготувати печиво Гамула

Відроджувати українські традиції та рецепти дуже важливо. Особливо в часи, коли потрібно захищати нашу історію та ідентичність.

Рецепти та їжа — це також код української нації. Тому в нашому матеріалі ти дізнаєшся, як приготувати печиво Гамула за давнім рецептом.

Українське печиво Гамула: старовинний рецепт приготування

Щотижня на СТБ виходять прем’єрні випуски кулінарного шоу Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком. У суботу на кухню завітав фронтмен та продюсер гурту Без Обмежень, заслужений артист України Сергій Танчинець.

Євген та Сергій приготували неймовірно смачну українську страву! У кожному випуску Євген Клопотенко відроджує забуті рецепти та продукти наших предків. Сергій Танчинець приніс із собою свій улюблений пиріг — шарлотку з яблуками.

На що Євген Клопотенко зазначив, що шарлотка походить з Франції, а тому зі схожих продуктів запропонував приготувати автентичне українське печиво — Гамула. Ми ділимося з тобою простим і смачним рецптом печива.

Знадобиться

Вівсяне борошно — 75 г

Пшеничне борошно — 175 г

Вершкове масло — 70 г

Яблуко — 2 шт.

Яйця — 4 шт.

Цукор — 80 г

Приготування

Вівсяне та пшеничне борошно просій та з’єднай в одній мисочці. Додай 50 г вершкового масла. Два яблука запечи в мікрохвильовці чи духовці та перебий у пюре. Перетри пюре через сито, а потім додай у борошно з маслом. Перемішай. Додай два яйця та 50 грамів цукру, розмішай та зроби тісто. Тісто розкочуй та вирізай кружальця. З такої кількості тіста виходить 9–10 коржиків. Для соусу візьми два жовтки, поєднай з 30 г цукру, а також 20 г вершкового масла. Замішуй соус на водяній бані. Постав соус у холодильник на 10 хвилин. Випікай печиво Гамула в духовці за температури 180°C 30 хвилин. Готово!

Дивись нові випуски Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком щосуботи, о 10:10 на СТБ!

Раніше ми розповідали, як приготувати гарбузове печиво.

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