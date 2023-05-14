По старинному украинскому рецепту: как приготовить печенье Гамула

Возрождать украинские традиции и рецепты очень важно. Особенно во времена, когда нужно защищать нашу историю и идентичность. Рецепты и еда — это тоже код украинской нации. Поэтому в нашем материале ты узнаешь, как приготовить печенье Гамула по старинному рецепту.

Украинское печенье Гамула: старинный рецепт приготовления

Каждую неделю на СТБ выходят премьерные выпуски кулинарного шоу Пекельні борошна с Евгением Клопотенко. В субботу на кухне побывал фронтмен и продюсер группы Без Обмежень, заслуженный артист Украины Сергей Танчинец.

Евгений и Сергей приготовили невероятно вкусное украинское блюдо! В каждом выпуске Евгений Клопотенко возрождает забытые рецепты и продукты наших предков. Сергей Танчинец принес с собой свой любимый пирог — шарлотку с яблоками.

На что Евгений Клопотенко отметил, что шарлотка родом из Франции, поэтому из подобных продуктов предложил приготовить аутентичное украинское печенье — Гамула. Мы делимся с тобой простым и вкусным рецептом печенья.

Понадобится

Овсяная мука — 75 г

75 г Пшеничная мука — 175 г

175 г Сливочное масло — 70 г

70 г Яблоки — 2 шт.

2 шт. Яйца — 4 шт.

4 шт. Сахар — 80 г

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Приготовление

Овсяную и пшеничную муку просей и соедини в одной мисочке. Добавь 50 г сливочного масла. Два яблока запеки в микроволновке или духовке и перебей в пюре. Перетри пюре через сито, а затем добавь в муку с маслом. Перемешай. Добавь два яйца и 50 г сахара, размешай и сделай тесто. Тесто раскатывай и вырезай кружочки. Из такого количества теста выходит 9–10 коржиков. Для соуса возьми два желтка, соедини с 30 г сахара, а также 20 г сливочного масла. Замешивай соус на водяной бане. Поставь соус в холодильник на 10 минут. Выпекай печенье Гамула в духовке при температуре 180°C 30 минут. Готово!

Смотри новые выпуски Пекельні борошна с Евгением Клопотенко по субботам, в 10:10 на СТБ!

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