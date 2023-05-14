По старинному украинскому рецепту: как приготовить печенье Гамула

Возрождать украинские традиции и рецепты очень важно. Особенно во времена, когда нужно защищать нашу историю и идентичность. Рецепты и еда — это тоже код украинской нации. Поэтому в нашем материале ты узнаешь, как приготовить печенье Гамула по старинному рецепту.
Каждую неделю на СТБ выходят премьерные выпуски кулинарного шоу Пекельні борошна с Евгением Клопотенко. В субботу на кухне побывал фронтмен и продюсер группы Без Обмежень, заслуженный артист Украины Сергей Танчинец.
Евгений и Сергей приготовили невероятно вкусное украинское блюдо! В каждом выпуске Евгений Клопотенко возрождает забытые рецепты и продукты наших предков. Сергей Танчинец принес с собой свой любимый пирог — шарлотку с яблоками.
На что Евгений Клопотенко отметил, что шарлотка родом из Франции, поэтому из подобных продуктов предложил приготовить аутентичное украинское печенье — Гамула. Мы делимся с тобой простым и вкусным рецептом печенья.
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Приготовление
Смотри новые выпуски Пекельні борошна с Евгением Клопотенко по субботам, в 10:10 на СТБ!
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