Тыквенное печенье: рецепт самого популярного блюда на Хэллоуин

Совсем скоро приближается праздник Хэллоуин. В ночь с 31 октября на 1 ноября многие люди во всем мире украшают свои дома тыквами, и делают из них различные блюда.
Особой популярностью пользуется печенье из тыквы. Его можно приготовить довольно быстро из простых ингредиентов.
Читай, как приготовить вкусное тыквенное печенье — в материале.
Для того чтобы приготовить печенье из тыквы в домашних условиях, возьми такие ингредиенты:
Нам всегда хочется что-то сладкое к чаю, чтобы не портило фигуру. Раньше мы рассказывали рецепт полезных булочек с маком.
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