Тыквенное печенье: рецепт самого популярного блюда на Хэллоуин

Совсем скоро приближается праздник Хэллоуин. В ночь с 31 октября на 1 ноября многие люди во всем мире украшают свои дома тыквами, и делают из них различные блюда.

Особой популярностью пользуется печенье из тыквы. Его можно приготовить довольно быстро из простых ингредиентов.

Читай, как приготовить вкусное тыквенное печенье — в материале.

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Для того чтобы приготовить печенье из тыквы в домашних условиях, возьми такие ингредиенты:

Тыква запеченная — 100 г

Масло сливочное или кокосовое — 40 г

Мука пшеничная — 100 г

Овсяные хлопья перемолотые — 50 г

Яйцо — 1 шт

Разрыхлитель — 0,5 ч.л

Подсластитель по вкусу

Корица — 0,5 ч.л

Ванилин — 2 г

Щепотка соли

Рецепт печенья из тыквы: приготовление

В первую очередь хорошо промой тыкву. Достань из нее все семена. Разогрей духовку до 180 градусов. Нарежь тыкву средними кусочками и запекай в духовке. Если духовки нет, можно запекать в микроволновке (5 мин). Сделай из нее пюре. Добавь яйцо и растопленное масло. В получившуюся смесь просей муку и разрыхлитель. Овсяные хлопья измельчи с помощью блендера. Если его нет, возьми кофемолку. Добавь в тесто измельченные овсяные хлопья, разрыхлитель, подсластитель, соль, ванилин и корицу. Замешай тесто. Оно должно быть достаточно густым, но слегка липнуть к рукам. Влажными руками сформируй печенье. Выпекай 15-20 минут при температуре 180С.

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