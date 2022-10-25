Булочки с маком, которые советует чемпионка мира по pole dance — рецепт выпечки от Натальи Татаринцевой

Всем нам хочется чего-нибудь сладкого к чаю или кофе и чтобы это не портило нашу фигуру. Такие сладости действительно существуют. Более того! Это выпечка.

Чемпионка мира по pole dance Наталья Татаринцева поделилась рецептом вкусных и полезных булочек с маком.

Рецепт полезных булочек с маком

Ингредиенты:

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50 г мака

100 мл воды

1 ч. л. эритритола (натуральный подсластитель)

3 куриных яйца

100 мл йогурта

150 г льняной муки

1 ст. л. псилиума (шелуха семян подорожника)

1 ч. л. разрыхлителя

30 г сливочного масла

Приготовление полезных булочек с маком

Прежде всего, нужно подготовить мак — залить водой и добавить эритритол. Нагреть его, медленно помешивая до полного испарения воды.

Далее замесить тесто. Для этого нужно 3 яичных белка, 2 желтка, йогурт, сухие смеси и масло. Все это хорошо перемешать.

Тесто раскатать прямоугольником, а сверху выложить мак. Затем свернуть рулет. Нарезать булочки желаемой толщины. Смазать их оставшимся желтком и выпекать в духовке, нагретой до 180 °C, 25–30 мин.

Теперь у тебя есть вкусная выпечка к чаепитию! Приятного аппетита!

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