Булочки с маком, которые советует чемпионка мира по pole dance — рецепт выпечки от Натальи Татаринцевой

Всем нам хочется чего-нибудь сладкого к чаю или кофе и чтобы это не портило нашу фигуру. Такие сладости действительно существуют. Более того! Это выпечка.
Чемпионка мира по pole dance Наталья Татаринцева поделилась рецептом вкусных и полезных булочек с маком.
Ингредиенты:
Прежде всего, нужно подготовить мак — залить водой и добавить эритритол. Нагреть его, медленно помешивая до полного испарения воды.
Далее замесить тесто. Для этого нужно 3 яичных белка, 2 желтка, йогурт, сухие смеси и масло. Все это хорошо перемешать.
Тесто раскатать прямоугольником, а сверху выложить мак. Затем свернуть рулет. Нарезать булочки желаемой толщины. Смазать их оставшимся желтком и выпекать в духовке, нагретой до 180 °C, 25–30 мин.
Теперь у тебя есть вкусная выпечка к чаепитию! Приятного аппетита!
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от НАТАЛІЯ ТАТАРІНЦЕВА ???????? (@tatarintseva.kot)
Публикация от НАТАЛІЯ ТАТАРІНЦЕВА ???????? (@tatarintseva.kot)
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