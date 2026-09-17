Зеленые помидоры на зиму: три проверенных рецепта домашних заготовок

Зеленые томаты на зиму считаются вкусной и простой в приготовлении закуской. Для многих людей они по вкусу интереснее, чем красные.

Если у тебя есть недозревшие помидоры — эти способы приготовления точно придутся по вкусу.

Топ-3 рецепта зеленых помидоров на зиму читай в нашем материале.

Зеленые помидоры: рецепт маринованных томатов

Ингредиенты:

1,5 кг помидоров

1,5 л воды

100 г соли

150 г сахара

150 мл уксуса

13 зубчиков чеснока

2 шт. острого перца стручкового

50 г зелени

Приготовление

Нарежь помидоры на дольки. Нарежь очень мелко зелень и перец. Через пресс пропусти чеснок. Возьми глубокую миску и перемешай все это. Переложи смесь в банки (стерилизованные). Воду вылей в большую кастрюлю. Добавь туда соль, сахар, уксус и доведи до кипения. Залей этим маринадом помидоры в банках и закрой их стерилизованными крышками. Переверни банки крышками вниз и укутай теплым одеялом. Оставь до полного остывания.

Зеленые помидоры на зиму: рецепт квашеных помидоров без стерилизации

Ингредиенты:

1,5 кг помидоров

1 лист хрена

3 шт. листьев вишни

7 зубчиков чеснока

1 л воды

2 л соли

1 л сахара

1 ч. л. горчичного порошка

Приготовление:

В первую очередь помой помидоры и оторви от них ножки. Проколи их несколько раз зубочисткой. Помой хорошо банки и на их дно выложи нарезанный лист хрена, целые зубчики чеснока и листья вишни. В миске разведи воду и горчичный порошок, соль и сахар. Залей помидоры рассолом. После этого на банку поставь стакан с водой. Оставь помидоры кваситься на семь дней при комнатной температуре. Затем ложкой убери налет, закрой банки и переставь в холодильник.

Зеленые помидоры с чесноком на зиму

Ингредиенты:

1,5 кг помидоров

2 зубчика чеснока

1 пучок петрушки

0,5 шт. перца чили

1 л воды

2 ст. л. соли

Приготовление

Сделай на помидорах крестообразные глубокие надрезы. Воду с солью доведи до кипения и остуди. Петрушку, чеснок и острый перец промой под проточной водой. Мелко нарежь и перемешай. Этой смесью начини надрезанные помидоры. Фаршированные помидоры выложи в любую посуду и залей соленым рассолом. Поставь сверху на емкость с помидорами груз и оставь на три дня, чтобы они заквасились. После этого выложи в банки и переставь их в холодильник.

Ранее мы рассказывали, как приготовить помидоры “в снегу”: пикантная консервация с чесноком для любителей остренького.

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