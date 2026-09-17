Зеленые помидоры на зиму: три проверенных рецепта домашних заготовок

Зеленые томаты на зиму считаются вкусной и простой в приготовлении закуской. Для многих людей они по вкусу интереснее, чем красные.
Если у тебя есть недозревшие помидоры — эти способы приготовления точно придутся по вкусу.
Топ-3 рецепта зеленых помидоров на зиму читай в нашем материале.
Зеленые помидоры: рецепт маринованных томатов
Ингредиенты:
- 1,5 кг помидоров
- 1,5 л воды
- 100 г соли
- 150 г сахара
- 150 мл уксуса
- 13 зубчиков чеснока
- 2 шт. острого перца стручкового
- 50 г зелени
Приготовление
- Нарежь помидоры на дольки.
- Нарежь очень мелко зелень и перец.
- Через пресс пропусти чеснок.
- Возьми глубокую миску и перемешай все это. Переложи смесь в банки (стерилизованные).
- Воду вылей в большую кастрюлю. Добавь туда соль, сахар, уксус и доведи до кипения.
- Залей этим маринадом помидоры в банках и закрой их стерилизованными крышками.
- Переверни банки крышками вниз и укутай теплым одеялом.
- Оставь до полного остывания.
Зеленые помидоры на зиму: рецепт квашеных помидоров без стерилизации
Ингредиенты:
- 1,5 кг помидоров
- 1 лист хрена
- 3 шт. листьев вишни
- 7 зубчиков чеснока
- 1 л воды
- 2 л соли
- 1 л сахара
- 1 ч. л. горчичного порошка
Приготовление:
- В первую очередь помой помидоры и оторви от них ножки.
- Проколи их несколько раз зубочисткой.
- Помой хорошо банки и на их дно выложи нарезанный лист хрена, целые зубчики чеснока и листья вишни.
- В миске разведи воду и горчичный порошок, соль и сахар.
- Залей помидоры рассолом.
- После этого на банку поставь стакан с водой.
- Оставь помидоры кваситься на семь дней при комнатной температуре.
- Затем ложкой убери налет, закрой банки и переставь в холодильник.
Зеленые помидоры с чесноком на зиму
Ингредиенты:
- 1,5 кг помидоров
- 2 зубчика чеснока
- 1 пучок петрушки
- 0,5 шт. перца чили
- 1 л воды
- 2 ст. л. соли
Приготовление
- Сделай на помидорах крестообразные глубокие надрезы.
- Воду с солью доведи до кипения и остуди.
- Петрушку, чеснок и острый перец промой под проточной водой. Мелко нарежь и перемешай.
- Этой смесью начини надрезанные помидоры.
- Фаршированные помидоры выложи в любую посуду и залей соленым рассолом.
- Поставь сверху на емкость с помидорами груз и оставь на три дня, чтобы они заквасились.
- После этого выложи в банки и переставь их в холодильник.
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