Шэрон Стоун и принц Гарри среди кураторов: в США открыли выставку о жизни украинцев

В Лос-Анджелесе представили выставку Postcode Ukraine: Дневник волонтера, которая через фотографии рассказывает о жизни украинцев во время полномасштабной войны. К созданию проекта присоединились известные деятели культуры, среди которых Шэрон Стоун, Стивен Фрай, принц Гарри, Екатерина Бабкина и Андрей Курков.

О выставке говорится на сайте инициативы Postcode Ukraine.

О чем выставка Postcode Ukraine: Дневник волонтера

Основой экспозиции стали фотографии британского художника и сооснователя Postcode Ukraine Марка Невилла. С начала полномасштабного вторжения он работает в прифронтовых районах Украины и фиксирует истории людей, которые продолжают жить в условиях войны.

Для Невилла этот проект имеет не только художественное значение. Он также стремится привлечь внимание международной аудитории к потребностям украинских общин и важности дальнейшей помощи.

— Украинский народ вынослив, но одной выносливости недостаточно, чтобы поддержать страну в условиях войны. Постоянная международная поддержка и солидарность с украинским народом остаются чрезвычайно важными. Эта выставка имеет целью не только донести эти истории до всего мира, но и помочь предоставить жизненно необходимую помощь общинам на местах, — отметил Марк Невилл.

К работе над экспозицией пригласили кураторов из разных сфер. Среди них – писательница Екатерина Бабкина, актер и писатель Стивен Фрай, бывшая кураторка Дэвида Боуи Бет Гринейкр, основатель The Wende Museum Джастин Джампол и блогер Макс Клименко.

Также к проекту присоединились писатель Андрей Курков, правозащитница и лауреатка Нобелевской премии мира Александра Матвийчук, актрисы Алисса Милано и Шэрон Стоун, президентка Украинского института Америки Кэти Наливайко, художница Лара Салмон и принц Гарри.

Каждый из приглашенных кураторов выбрал одну фотографию Невилла, которая лично его задела, и написал к ней собственную рефлексию.

Таким образом, экспозиция сочетает документальные кадры с личными размышлениями о войне, жизни гражданских и роли фотографии в сохранении памяти о пережитом.

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Какие фото выбрали Шэрон Стоун и Екатерина Бабкина

Шэрон Стоун выбрала фотографию Мария в Марганце, Днепропетровская область. Снимок Марк Невилл сделал в мае 2023 года.

Актриса описала изображение как историю о силе и уязвимости человека, который оказался перед неизвестным будущим.

— Самый громкий голос в мире — это тот, что остается невысказанным. И это именно ее голос. Величие ее стихийной женственности раскрывается в саду, который она собой уравновешивает. Хаос окружающей среды ощущается через линии и углы — как естественные, так и искусственные, — окружающие ее сзади. Мы интуитивно чувствуем — даже не имея точного знания, — что она стоит перед неизвестным будущим: одновременно хрупкая и сильная, — отметила Шэрон Стоун.

Екатерина Бабкина в свою очередь выбрала кадр Дети из Богдановки внутри сгоревшего школьного автобуса, который стал мишенью российской артиллерии, Киевская область.

В своей рефлексии писательница сосредоточилась на уязвимости детей, которые оказались в условиях войны, и призвала зрителей провести параллель между детьми на фотографии и собственными детьми.

Postcode Ukraine: Дневник волонтера открыли в галерее Westwood Contemporary в Лос-Анджелесе. Проект реализовали в сотрудничестве с The Wende Museum и организацией Postcode Ukraine.

Посетить выставку можно до 30 сентября 2026 года.

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