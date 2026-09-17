Стиль жизни Шоу-биз

Шэрон Стоун и принц Гарри среди кураторов: в США открыли выставку о жизни украинцев

Юлия Хоменко, редактор сайта 17 сентября 2026, 17:00 3 мин.
В Лос-Анджелесе представили выставку Postcode Ukraine: Дневник волонтера
Фото Facebook

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