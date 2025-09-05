Оглушлива тиша: выставка об украинских пленных объедет мир

Месяцы и годы без вести от родных, попавших в российский плен. Родственники военных не находят себе места, собирают по крохе информацию и борются за их возвращение из российских пыточных, где наших пленных подвергают моральному давлению и пыткам.

Amnesty International Ukraine на основе свидетельств бывших военнопленных и их родных создала документальный фотопроект Оглушлива тиша, который путешествует по Украине и миру, чтобы привлечь внимание к военным преступлениям РФ и соблюдению прав военнопленных, а также о силе тех, кто ждет.

Оглушлива тиша: что известно о путешествующем фотопроекте

Не устают ждать, верить, бороться и выходить на акции. Родные, друзья военнопленных и пропавших без вести каждую неделю собираются в центре города, чтобы напомнить: плен убивает, не молчи.

Лариса почти три невыносимых года ждала из плена своего Юрия. Его обменяли в этом году, в начале февраля. Женщина собирала информацию по крохам.

Ожидание было очень тяжелым. Первый год я просто не жила. Я людей не видела, не существовала. В плен он попал в апреле 2022 года, а Красный Крест прислал письмо в августе, что он жив, в плену.

Возвращавшиеся из плена побратимы тоже передали весточку. А затем — 1,5 года тишины. Лариса была в отчаянии. Каждый обмен она называет “маленькой смертью”, потому что в них не было Юрия. Сыну женщина написала более 20 писем, из которых он получил только два перед освобождением.

Хоть Лариса и дождалась сына, она не перестает посещать акции, ведь знает, что чувствуют другие матери.

Старший лейтенант морской пехоты Вадим вернулся из плена в июне этого года. В российской неволе провел почти 3,5 года. Мужчина выходит в поддержку побратимов и друга, которых ждет.

Условия далеко не самые лучшие, и даже не хорошие. По сравнению с тем, что я видел, как их пленные содержатся у нас. Это колоссальная разница, — делится военный.

Вадим добавляет, что ему очень приятно, что гражданские помнят и выходят на акции за возвращение пленных. Истории семей собрали в документальном фотопроекте Оглушлива тиша. Это 11 историй с фото. Среди них история Алексея, которого ждет невеста Алина Потапова. Более двух лет девушка ничего не знает о любимом.

Она живет в квартире, где они жили вместе с женихом. И старается не двигать вещи, которые стояли так, как когда Алексей уехал на войну. Они не доиграли партию в шахматы и эти фигуры стоят на доске.

— Обычно даже правозащитники за границей не имеют ни малейшего представления, насколько плохо в российском плену: пытки, расстрелы военнопленных — системная политика РФ. Единственное, что может расшевелить ситуацию, это огласка за границей, — говорит ветеранка Валерия Бурлакова.

Кроме украинских городов фотовыставку уже увидели на Тайване, а в сентябре ее покажут в Осло. Далее — Канада и Париж.

Вікна делились историей спасения Виктора, выжившего просто чудом. Мужчина потерял глаз из-за обстрела и пробыл пять дней в коме.

