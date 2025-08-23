Осколок выбил глаз, но не задел мозг — история спасения Виктора (18+)

Пять дней в коме и десяток обломков в теле. Строитель Виктор — гражданский, который получил сверхсложные ранения и потерял глаз из-за очередной циничной атаки россиян по селу в Донецкой области.

В настоящее время его лечат и стабилизируют в одной из больниц Днепра. Мужчина уже перенес ряд операций, но впереди очередные хирургические вмешательства. Он не теряет надежды и настраивается на скорейшее выздоровление, ведь дома его ждут.

Как Виктор чудом выжил после обстрела РФ

У Виктора тяжелая черепно-мозговая травма, поврежденные конечности, живот и грудь. В момент атаки русского дрона он помогал другу чинить дом, который разбили вражеские снаряды.

Мужчина живет в селе Донецкой области, российские атаки теперь там каждый день. В день, когда он получил ранение, его друг погиб. Виктора в критическом состоянии экстренно эвакуировали в днепровскую больницу.

Лишь несколько дней назад он был снят с аппарата искусственной вентиляции легких. Виктор был коми пять дней. Его тело изрешечено обломками.

Один из них размером 1 сантиметр выбил мужчине глаз. Медики говорят, что сложная минно-взрывная травма могла унести его жизнь.

— Шанс выжить был не очень велик. Это просто чудо, что он (осколок — ред.) не дошел до мозга. Проведены операции. К сожалению, глаз восстановить невозможно, но после хирургической обработки идет на поправку, — говорит врач Сергей.

Виктор перенес уже шесть операций. Впереди очередные хирургические вмешательства, но мужчина уже мечтает вернуться в родной дом и обнять мать.

