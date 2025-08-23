Осколок вибив око, та не зачепив мозок — історія порятунку Віктора (18+)

П’ять днів у комі та десяток уламків в тілі. Будівельник Віктор — цивільний, який дістав надскладні поранення та втратив око через чергову цинічну атаку росіян по селу на Донеччині.

Нині його лікують та стабілізують в одній з лікарень Дніпра. Чоловік вже переніс низку операцій, але попереду чергові хірургічні втручання. Він не втрачає надії й налаштовується на швидке одужання, адже вдома на нього чекають.

Як Віктор дивом вижив після обстрілу РФ

У Віктора важка черепно-мозкова травма, пошкоджені кінцівки, живіт та груди. В момент атаки російського дрона він допомагав другу лагодити будинок, який потрощили ворожі снаряди.

Чоловік мешкає в селі на Донеччині, російські атаки тепер там кожного дня. У день, коли він дістав поранення, його друг загинув. Віктора в критичному стані екстрено евакуювали до дніпровської лікарні.

Лише декілька днів тому його зняли з апарату штучної вентиляції легень. Віктор був комі п’ять днів. Його тіло зрешечено уламками.

Один з них розміром 1 сантиметр вибив чоловікові око. Медики кажуть, що складна мінно-вибухова травма могла забрати його життя.

— Шанс вижити був не дуже великий. Це просто чудо, що він (осколок — ред.) не дійшов до мозку. Зроблено операції. На жаль, око відновити неможливо, але загалом після хірургічної обробки іде на поправку, — каже лікар Сергій.

Віктор переніс вже шість операцій. Попереду чергові хірургічні втручання, але чоловік уже мріє повернутися до рідної оселі та обійняти матір.

