Відео Люди

На двох у нас дві ноги: як родина Грушок виживає у замінованій Кам’янці

Марія Малевська, регіональна журналістка програми Вікна-новини 12 Серпня 2025, 22:00

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь