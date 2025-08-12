На двоих у нас две ноги: как семья Грушек выживает в заминированной Каменке

Село Каменка, расположенное на границе Донецкой и Харьковской областей, превратилось в одну из самых опасных зон из-за огромного загрязнения минами и взрывчаткой. Около 20% местных имеют ампутации из-за взрывов. Среди них супруги Грушки — Татьяна и Василий.

Они потеряли конечности из-за атак российских войск. Татьяна подорвалась во время кошения сена летом 2023 года, Василий — во время деоккупации села в 2022 году.

Вдвоем подорвались на минах и потеряли ноги: история семьи Грушек

Несмотря на тяжелые травмы, супруги продолжают жить, поддерживать друг друга и надеются на будущее без войны. В громаде идет разминирование с участием международных фондов и государственных служб, но из-за масштаба работы могут длиться еще много лет.

Оба на протезах. Показывают последствия ампутации. Василий и Татьяна вместе уже 46 лет. Шутят, что на двоих у них теперь две ноги. Земли имеют 37 соток. В начале вторжения имели еще и коров, телят, свиней и птиц. Весь скот пришлось продать.

По участку до сих пор лежат российские снаряды. Всю оккупацию Василий был в селе — не смог бросить скот. Показывает, где стояла российская техника и что они делали. У мужчины шрам на голове — россияне ударили его прикладом, а еще шрам от пулевого ранения на руке. Избили Василия за то, что у него не было алкоголя.

Здесь стояли самоходные артиллерийские установки, пушки. А в соседнем доме жили российские командиры.

У Татьяны и Василия насквозь простреленный дом. Крышу сбило снарядом САУ. А зимой топить приходилось ящиками от боекомплекта. Когда Василий поднял один из таких, взорвался на мине и потерял ногу.

Сейчас мужчина уже ходит так, что протез не замечаешь. Турникет ему накладывали военные, которые и отвезли в больницу.

Он еще тогда спрашивал, в шоке был, сможет ли ездить на машине и на тракторе.

Василий смотрит TikTok и изучает там, как военным создают и надевают протезы. Пара много шутит и подтрунивает друг над другом. Поддерживают и делятся лайфхаками, как приспособиться к новой жизни.

Каменка — один из самых разбитых населенных пунктов. В марте-апреле 2022 года она стала полем боя. На днях местные активисты построили мемориал своим односельчанам: и военным, и гражданским. От россиян погибли примерно три десятка местных.

Разминирование продолжается. Одновременно работают ГСЧС, десяток международных фондов и Нацполиция.

Мы как зеки! По периметру ходишь — квадрат, и это твое. А дальше — упаси Боже, если наступить. Или берешь косу и смотришь, можешь ли откосить метр, чтобы не попасть на лепесток.

Мины — самая частая причина ампутаций в военных и гражданских. Многие просто не выживают от взрыва. Это история Влада, который наступил на мину и выжил.

