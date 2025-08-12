На двоих у нас две ноги: как семья Грушек выживает в заминированной Каменке

Село Каменка, расположенное на границе Донецкой и Харьковской областей, превратилось в одну из самых опасных зон из-за огромного загрязнения минами и взрывчаткой. Около 20% местных имеют ампутации из-за взрывов. Среди них супруги Грушки — Татьяна и Василий. Они потеряли конечности из-за атак российских войск. Татьяна подорвалась во время кошения сена летом 2023 года, Василий — во время деоккупации села в 2022 году. Вдвоем подорвались на минах и потеряли ноги: история семьи Грушек Несмотря на тяжелые травмы, супруги продолжают жить, поддерживать друг друга и надеются на будущее без войны. В громаде идет разминирование с участием международных фондов и государственных служб, но из-за масштаба работы могут длиться еще много лет.Оба на протезах. Показывают последствия ампутации. Василий и Татьяна вместе уже 46 лет. Шутят, что на двоих у них теперь две ноги. Земли имеют 37 соток. В начале вторжения имели еще и коров, телят, свиней и птиц. Весь скот пришлось продать. По участку до сих пор лежат российские снаряды. Всю оккупацию Василий был в селе — не смог бросить скот. Показывает, где стояла российская техника и что они делали. У мужчины шрам на голове — россияне ударили его прикладом, а еще шрам от пулевого ранения на руке. Избили Василия за то, что у него не было алкоголя. Здесь стояли самоходные артиллерийские установки, пушки. А в соседнем доме жили российские командиры. У Татьяны и Василия насквозь простреленный дом. Крышу сбило снарядом САУ. А зимой топить приходилось ящиками от боекомплекта. Когда Василий поднял один из таких, взорвался на мине и потерял ногу. Читать по теме Копали колодец в окопе — боец Читос о выживании в Серебрянском лесу Читос провел на позиции 72 дней. За это время он пережил поджог соседней позиции и даже вырыли колодец, чтобы иметь воду. Сейчас мужчина уже ходит так, что протез не замечаешь. Турникет ему накладывали военные, которые и отвезли в больницу. Он еще тогда спрашивал, в шоке был, сможет ли ездить на машине и на тракторе. Василий смотрит TikTok и изучает там, как военным создают и надевают протезы. Пара много шутит и подтрунивает друг над другом. Поддерживают и делятся лайфхаками, как приспособиться к новой жизни. Каменка — один из самых разбитых населенных пунктов. В марте-апреле 2022 года она стала полем боя. На днях местные активисты построили мемориал своим односельчанам: и военным, и гражданским. От россиян погибли примерно три десятка местных. Разминирование продолжается. Одновременно работают ГСЧС, десяток международных фондов и Нацполиция. Мы как зеки! По периметру ходишь — квадрат, и это твое. А дальше — упаси Боже, если наступить. Или берешь косу и смотришь, можешь ли откосить метр, чтобы не попасть на лепесток. Мины — самая частая причина ампутаций в военных и гражданских. Многие просто не выживают от взрыва. Это история Влада, который наступил на мину и выжил. Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал! Теги: Єдині новини, Жизненные истории, Протезировние Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter