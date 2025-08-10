Видео Люди

Копали колодец в окопе — боец Читос о выживании в Серебрянском лесу

Ирина Танасийчук, журналист сайта 10 августа 2025, 21:00

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь