Копали колодец в окопе — боец Читос о выживании в Серебрянском лесу

Копали колодец на позициях, потому что не хватало воды — таким был первый выход военнослужащего с позывным Читос, пограничника подразделения быстрого реагирования Шквал.

Вместе с побратимами он выполнял не один десяток задач по разным направлениям, в частности в Серебрянском лесу. В эфире Єдині новини рассказали о том, как боец цеплялся за жизнь в самых тяжелых условиях.

72 суток на позиции: история бойца Читоса

Читос вспоминает, что пошел на срочную службу в 2021 году. Надеялся, что отслужит полтора года, но потом началась полномасштабная война. Сейчас ему 24, до войны он был горняком.

Через два года после начала службы заключил контракт и стал кинологом пограничного отряда. Затем молодого человека перевели в подразделение быстрого реагирования Шквал, в составе которого выполнял боевые задания на Донбассе в Серебрянском лесу.

Первый заход был тяжелым, вспоминает военный. Заходили двумя группами по четыре человека.

— Отрезок между выходами — 20 минут. На полпути к моей позиции нас засекла “птичка”. Подлетела, разглядела. Мы спрятались под деревья.

Уже после того, как Читос с побратимами закрепились на позиции, расстояние до врага казалось в несколько сот метров, но на самом деле оно было гораздо меньше.

— У них не было своих позиций, у них были норы. В 70-50 метрах от нас они сидели. Москалей грузили в “буханку”, подвозили как можно ближе и говорили: “Вот вам дорога, идите”. Они шли, старались не спалиться.

Читос вспоминает, что больше всего на позициях не хватало воды. Поэтому ребята додумались вырыть колодец в окопе. Поскольку неподалеку была река, то и копать глубоко не пришлось. Но в этот момент напарник сообщил, что горит соседняя позиция.

— Я копаю, он прибегает без воды и говорит: “У нас проблема, горит соседняя позиция”. Я говорю: “Как горит?” Он говорит: “Сбросили зажигалку”. Он берет лопату, я тоже беру, и давай бежать, засыпать сверху. Мы побежали, позиция очень сильно разгорелась.

Во время пожара Читос сильно обжег руки. Уже после седьмого сброса зажигалки у них кончилась и вода, и силы.

Думали, что нужно разбирать потолок и накрывать его мешками. И стали доставать балки. Начал просто брать и выбрасывать горевшие бревна, а другие ребята насыпали по полмешка песка. На мешок уже не было сил.

Военный говорит, что сначала их ротацию в Донецкой области планировали на три месяца, но она растянулась на более полугода. Он пробыл на позиции 72 дня. Затем получил ранение и его вывели.

Есть ребята, сидевшие кто по 130, кто 140 суток. Рекорд — 152 дня.

О своих 70 днях говорит, что это был вопрос безопасности.

— Меньше движения, меньше раненых, меньше погибших. Есть было что, колодцы выкопали, вода есть.

