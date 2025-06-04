Маленькие сердечки, которые перестали биться… День памяти детей, погибших из-за войны

Фото Facebook Война убивает не только героев. Сотни маленьких сердец перестали биться из-за российских военных и их оружия. 4 июня Украина отмечает День памяти детей, погибших в результате российско-украинской войны. Что известно о Дне памяти детей и почему украинцы вспоминают погибших в результате войны именно 4 июня, рассказываем дальше в материале. День памяти детей, погибших из-за войны 4 июня Украина чествует память детей, погибших в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины. Эта дата выбрана не зря: 4 июня весь мир отмечает Международный день детей — невинных жертв агрессии.Соответствующий указ о начале Дня памяти был принят еще в 2021 году. За время АТО/ООС в зоне боевых действий погибли не менее 240 детей, отмечалось в постановлении ВРУ. По данным Генерального прокурора Украины, за время полномасштабной войны Россия убила не менее 631 украинского ребенка. Еще в 1971 году ребенок получил ранения в результате обстрелов и ведения боевых действий. Эти преступления против детей не могут учесть места ведения боевых действий. Читать по теме Дети, которых убила Россия. Мемориал к Международному дню невинных детей — жертв агрессии Истории детей, погибших от рук россиян за время войны. По данным Донецкой областной государственной администрации, только по официальным данным в результате войны пострадало более 2590 детей. — По состоянию на утро 26 мая 2025 года, по официальной информации ювенальных прокуроров, 630 детей погибли и более 1960 получили ранения разной степени тяжести (без полного учета с мест активных военных действий), — отметили там. Больше всего пострадало детей в таких областях: Донецкой — 645; Харьковской — 492; Херсонской — 208; Днепропетровской — 242; Киевской — 146; Запорожской — 181; Николаевской — 119; Сумской — 139. Недавно Россия снова обстреляла мирный город Украины… В Житомирской области похоронили детей, которых убили оккупанты. А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: война в Украине, дети Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter