Для тебя Война в Украине

Маленькие сердечки, которые перестали биться… День памяти детей, погибших из-за войны

Виктория Мельник, журналист сайта 04 июня 2025, 10:45
день памяти детей
Фото Facebook

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