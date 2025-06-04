Маленькие сердечки, которые перестали биться… День памяти детей, погибших из-за войны

Война убивает не только героев. Сотни маленьких сердец перестали биться из-за российских военных и их оружия. 4 июня Украина отмечает День памяти детей, погибших в результате российско-украинской войны.

Что известно о Дне памяти детей и почему украинцы вспоминают погибших в результате войны именно 4 июня, рассказываем дальше в материале.

День памяти детей, погибших из-за войны

4 июня Украина чествует память детей, погибших в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины. Эта дата выбрана не зря: 4 июня весь мир отмечает Международный день детей — невинных жертв агрессии.

Соответствующий указ о начале Дня памяти был принят еще в 2021 году.

За время АТО/ООС в зоне боевых действий погибли не менее 240 детей, отмечалось в постановлении ВРУ.

По данным Генерального прокурора Украины, за время полномасштабной войны Россия убила не менее 631 украинского ребенка. Еще в 1971 году ребенок получил ранения в результате обстрелов и ведения боевых действий.

Эти преступления против детей не могут учесть места ведения боевых действий.

По данным Донецкой областной государственной администрации, только по официальным данным в результате войны пострадало более 2590 детей.

— По состоянию на утро 26 мая 2025 года, по официальной информации ювенальных прокуроров, 630 детей погибли и более 1960 получили ранения разной степени тяжести (без полного учета с мест активных военных действий), — отметили там.

Больше всего пострадало детей в таких областях:

Донецкой — 645;

Харьковской — 492;

Херсонской — 208;

Днепропетровской — 242;

Киевской — 146;

Запорожской — 181;

Николаевской — 119;

Сумской — 139.

Недавно Россия снова обстреляла мирный город Украины… В Житомирской области похоронили детей, которых убили оккупанты.

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