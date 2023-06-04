Убитые Россией дети: мы помним! Мемориал к Международному дню невинных детей — жертв агрессии

Война в Украине длится уже девять лет. Она уносит у детей не только детство, но и жизнь. Многим малышам приходилось выживать в прифронтовых областях, терять родных, испытывать насилие и умирать от рук оккупантов.

По статистике Офиса генпрокурора Украины, только во время полномасштабной войны в результате действий врага погибли 485 детей, ранены 1005 детей. Установлено 13 фактов сексуального насилия против несовершеннолетних.

Более 19500 украинских детей принудительно депортированы в Россию или временно оккупированные территории. Повреждены более 2500 образовательных учреждений, 256 из них разрушены полностью.

Но это лишь те цифры, которые зарегистрированы официально за время полномасштабной войны. Реальные масштабы преступлений и трагедий могут быть в десятки раз больше, ведь на временно неподконтрольных или оккупированных территориях трудно дать точную оценку.

За статистикой скрываются истории детей, у которых отняли право на жизнь. За каждой цифрой стоит нестерпимая боль.

4 июня отмечают Международный день невинных детей — жертв агрессии. Для Украины эта дата трагическая и болезненная, как никогда. Мы собрали десять историй детей, которые погибли от рук россиян.

Данило Дидик, 15 лет

Данил Дидик погиб в Харькове 23 февраля 2015 года. За день до смерти парень пошел на ходу, посвященную первой годовщине Майдана. Во время этой акции ожидали провокацию, поэтому задачей Даниила и его друзей было держать периметр колонны.

Активисты прошли всего 100 м в направлении площади Свободы, когда раздался взрыв — взорвалась мина, заложенная пророссийскими террористами.

Данило шел впереди, поэтому оказался почти в эпицентре взрыва и получил тяжелую черепно-мозговую травму, в результате которой впал в кому. На следующий день, 23 февраля 2015 года, не приходя в сознание, Даниил умер.

Кира, 3 месяца

Жизнь маленькой трехмесячной Киры оборвалась российской ракетой 23 апреля 2022 года. Тогда оккупанты нанесли массовый удар по Одессе. Из-за атаки погибли восемь человек, среди которых мама и бабушка маленькой девочки.

Кирилл, 18 месяцев

Мальчик умер 4 марта 2022 года в больнице Мариуполя. В тот день город обстреливали российские оккупанты, пуля попала в 18-месячного ребенка.

Хотя родители немедленно обратились в больницу, а врачи отчаянно боролись за жизнь Кирилла, спасти малыша не удалось.

Елисей, 13 лет

В марте оккупанты убили 13-летнего Елисея из Броваров. Мальчик вместе с мамой и трехлетним братом пытались эвакуироваться из оккупированного села Победа Барышевского района.

Убитые Россией дети: мы помним! Мемориал к Международному дню невинных детей — жертв агрессии / 2 Фотографии

Из оккупации выезжали пять машин. Оккупанты выпустили их, помахали вслед, а затем расстреляли колонну, из-за чего погибли семь человек. Когда мама Елисея услышала выстрелы, выползла из машины и начала ползти прочь, держа за капюшон младшего ребенка.

Старший сын ехал в другой машине и не отзывался. Мать надеялась, что он просто не смог выбраться из машины, но одного взгляда хватило, чтобы понять — смерть была мгновенной. Шапку, в которой был мальчик, нашли прошитую пулями и обломками.

Лиза, 4 года

4 июля 2022 года, маленькая Лиза из Винницы вместе мамой шла на занятия к логопеду. Но массированный ракетный удар по городу унес жизни ребенка, он погиб мгновенно. Ее маму Ирину госпитализировали.

Вероника Куц, 12 лет

Вероника Куц погибла 5 марта 2022 года, когда отчим и мать девочки решили уехать семьей в более безопасное место.

Семья выехала из окрестностей города, но возле села Ягодное дорога была перегорожена камнями. Мужчина вышел из авто, чтобы расчистить дорогу, но вдруг начался обстрел.

Машину семейства начали обстреливать россияне. Девочка пыталась скрыться от российских пуль, однако ей не удалось. В результате обстрела Веронике оторвало голову на глазах у мамы.

Полина Тутунжи, 8 лет

Полина Тутунжи погибла в 16 марта в больнице. В преддверии Полина, ее мама и брат Герман оказались в оккупации Мариуполя. В один день девочка уговорила маму выйти на улицу, потому что во дворе гуляла ее подружка.

Мама Надя долго отказывалась, но все же согласилась на уговоры дочери. Старший сын Герман остался дома. Уже через несколько минут россияне начали обстрел из минометов. Надежда погибла мгновенно. Полине перебило обе ноги и руки.

Раненую девочку отнесли в городскую больницу, где за ее жизнь боролись врачи на операционном столе. Света в медучреждении не было, поэтому использовали генераторы.

Однако потом выяснилось, что у Полины было сильное кровотечение и повреждение головы, которое не заметили, потому что не могли сделать УЗИ. 16 марта у Полины отказали почки, и девочка скончалась.

Максим Богуцкий, 17 лет

Максим погиб 14 января 2023, когда вражеская ракета разрушила целый подъезд в Днепре. На момент попадания ракеты парень находился дома сам, потому что родители уехали на день рождения, а в планах Максима была встреча с друзьями.

В 15:00 объявили воздушную тревогу, появилась информация о двух ракетах, которые летят в сторону Днепра, отец Максима набрал его и попросил переждать тревогу дома, поскольку переживал, что нужно будет идти 20 минут идти пешком.

Максим согласился, а уже через полчаса ракета попала в дом и после этого парень трубку уже не брал. Уцелела только кухня, где висел зеленый фартук, который Максим подарил маме из первой стипендии.

Денис Котелевич, 9 лет

Денис Котелевич погиб 3 сентября в Зеленодольске Днепропетровской области. В этот день он вместе с братом-близнецом и мамой играл в местном сквере, когда оккупанты открыли огонь снарядами из реактивных систем залпового огня.

“Ураганы” ложились в шахматном порядке. Взрослых, сидевших на скамейке, отбросило взрывной волной. Вокруг начали бежать военные и кричать, чтобы все ложились на асфальт и прикрывали голову.

Мать рукой нащупывала пространство вокруг себя и звала маленького Дениса, но он молчал. Когда женщина наконец доползла к сыну, увидела кровь на шортах. В теле мальчика было несколько глубоких ран от обломков снаряда. Семью отвезли в больницу.

К сожалению, врачи не смогли спасти жизнь маленького Дениса. Брат-близнец Руслан начал трясти врача за плечи, упал на пол и кричал: “Спасите брата. Вы не понимаете, таких, как он, нет!”

София, 6 лет и ее брат Иван, 1,5 месяца

София и ее брат погибли в начале полномасштабного вторжения, когда всей семьей пытались эвакуироваться из Веселого, что возле Новой Каховки, в более безопасное место.

Ехало два автомобиля, первый успел проскочить перед российскими военными, которые в этот момент уже заходили в село, а второй нет.

В это время дядя Софии разговаривал с ее бабушкой и собственными ушами слышал три автоматные очереди, которые убили родителей, жену и дочь брата. Маленький Иван очень кричал и плакал, но после нескольких выстрелов тоже замолчал.

В Международный день защиты детей россияне убили еще одного ребенка. О последствиях жестокой атаки на Киев 1 июня читай в материале.

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