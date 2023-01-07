“Как общаться с родителями, которые пережили смерть ребенка и чем им можно помочь”

Рождение ребенка для каждой семьи — это особый день в их жизни, который, кажется, меняет весь мир вокруг. Неважно, каков был путь к этому исключительному моменту, но общим для всех родителей остается одно — теперь это маленькое солнышко самый важный человек в твоей жизни.

Первые шаги, первые слова, первая улыбка — будто придают этому миру больше смысла для существования. Многие родители наслаждаются тем, как подрастает их ребенок и как достигает собственных вершин.

Однако не всем везет увидеть, каким будет их малыш на выпускном, какой будет его свадьба и кем наконец он решит стать: дизайнером, учителем или супергероем.

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К сожалению, каждый год тяжелые болезни отнимают у родителей их самое ценное сокровище в жизни. А с началом полномасштабной войны, немало малышей погибает от вражеских ракет.

Только можно догадаться, что чувствуют родители в тот момент, когда им сообщают, что они больше не увидят любимую улыбку на маленьком лице. Можно ли после такого когда-нибудь прийти в себя? И как поступать тогда окружающим? Кандидат психологических наук Вера Романова в своем подкасте ответила на эти вопросы.

Что чувствуют родители после потери ребенка

В Украине родители, у которых умер или погиб ребенок, испытывают не только потерю, но и чувство стыда — за то, что не уберегли.

Поэтому ни в коем случае не стоит обвинять родителей в том, что случилось с их ребенком. Им непросто и они сами себя корят, даже больше, чем это мог сделать любой посторонний.

Как общаться с родителями, которые потеряли ребенка

Сложно вычислить какой-либо алгоритм действий, чтобы облегчить боль родителей, которые, например, были вынуждены откапывать тело своего ребенка из-под завалов разрушенной многоэтажки.

Однако существует несколько простых правил, которые можно придерживаться. Вряд ли родители будут просить о психологической помощи у кого-то из знакомых или близких, но это не значит, что она им не нужна.

Создается патовая ситуация: родители, потеряв ребенка, о помощи не просят в окружения, а окружение не знает, стоит ли затрагивать эту тему во время разговоров.

Ответ достаточно прост — говорить все же стоит. Однако необходимо сместить фокус с негативом и горем на приятные воспоминания. Не зря часто после потери говорят, что не нужно заливать погибших слезами.

Так что не стоит искать лучшей терапии, чем говорить о хороших событиях из прошлого, связанных с ребенком.

Просто вспоминайте о первой улыбке, первом шаге, первом слове, детских праздниках…

Также важно звонить семье, потерявшей ребенка. Не стоит оставлять их в изоляции с собственным чувством горя, это может только усугубить их эмоциональное состояние.

Даже если сложно подобрать слова, нужно быть честными и говорить откровенно. Ты не можешь знать или представить, что они чувствуют, поэтому скажи все, как есть, и прояви заботу.

Например: “Привет, я не могу представить, я не могу почувствовать глубину твоей боли, которую ты испытываешь, у меня нет слов. Но я рядом. Ты поговори со мной”.

Таким образом, можно попытаться немного расширить мир семьи, который сейчас сконцентрирован на чувстве горя.

Кроме того, некоторые родители могут иногда зацикливаться на своей потере и сублимировать свою боль. К примеру, человек может начать отчаянно пытаться помочь другим детям. Конечно, это может быть замечательной практикой, но стоит убедиться, не зацикливается ли он в таком случае и не пытается ли увидеть в лицах других детей своего ребенка.

Если ты замечаешь, что твои знакомые родители отказываются воспринимать реальность, нужно уговорить человека не испытывать собственную психику на прочность. В таком случае ему лучше будет обратиться к специалисту и поговорить о своей потере, чтобы принять ее. Это не облегчит ему чувство боли, но позволит сделать один небольшой шаг вперед.

Однако если родители достаточно ясно понимают ситуацию, но им все же трудно пережить произошедшее, тогда можно пробовать вернуться к любимым занятиям ребенка. Можно посетить места, где раньше любили гулять малышей, сделать то, что раньше делали вместе семьей.

Всем становится легче, когда папа и мама продолжают делать то, что приносило ребенку счастье.

Некоторым после потери самого родного человека в мире удается найти в себе силы, чтобы помогать другим. Читай, как родители погибшего военного приобрели скорую на фронт.

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