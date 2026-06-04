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Каждый второй беспилотник будет реактивным: Сырский раскрыл новые планы РФ

Юлия Хоменко, редактор сайта 04 июня 2026, 13:00 3 мин.
Сырский и Флеш об уничтожении Шахедов и новых дронов РФ Герань-4
Фото Главнокомандующий ВС Украины

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