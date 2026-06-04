Каждый второй беспилотник будет реактивным: Сырский раскрыл новые планы РФ

Украинское небо готовится к новому этапу противостояния, где главным вызовом станет скорость. Как сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, подбивая итоги работы ПВО за май, российские оккупанты намерены радикально изменить состав своих воздушных атак.

По его словам, главной угрозой являются планы агрессора довести долю реактивных ударных беспилотников до 50 процентов от общей массы всех БПЛА, применяемых для ударов.

Россия меняет тактику: доля реактивных беспилотников вырастет до 50 процентов

Такое изменение тактики со стороны РФ обусловлено успехами украинской малой ПВО. Россияне видят, что их стандартные медленные дроны все чаще становятся добычей украинских перехватчиков, поэтому делают ставку на скорость, чтобы усложнить работу защитникам неба.

Подробнее о технической стороне этой угрозы в эфире телемарафона рассказал советник министра обороны Сергей Бескрестнов, известный под позывным Флеш.

Герань-3 и Герань-4: какими скоростями РФ пытается прорвать украинскую ПВО

По его данным, враг уже активно использует модификацию Герань-3, которая способна разгоняться до 300 километров в час. Но следующим шагом должно стать появление реактивных беспилотников Герань-4. Ожидается, что эти аппараты смогут развивать скорость от 400 до 500 километров в час, что сделает их перехват обычными средствами значительно более сложной задачей.

Несмотря на эти планы врага, украинские Силы обороны уже демонстрируют способность адаптироваться к новым вызовам.

Сырский отметил, что за май было уничтожено более 3500 вражеских целей, и именно дроны-перехватчики сыграли в этом ключевую роль. Самую высокую эффективность показал второй эшелон защиты, за который отвечают Силы беспилотных систем — на их счету более 1200 сбитых аппаратов за месяц.

Сергей Флеш привел показательную динамику: если еще прошлой зимой украинские перехватчики сбивали лишь каждый десятый Шахед, то сейчас этот показатель вырос до 50 процентов. По оценкам эксперта, когда уровень уничтожения целей украинскими БПЛА достигнет 70-80 процентов, запуск обычных бензиновых дронов потеряет для России любой смысл. Именно поэтому оккупанты пытаются опередить время, внедряя реактивные двигатели.

Со своей стороны, Александр Сырский заверил, что ВСУ уже работают над контрмерами. Это включает дальнейшую модернизацию отечественных дронов-перехватчиков, формирование четвертого эшелона ПВО для защиты новых областей и активное привлечение армейской авиации. Одной из важнейших задач сейчас является масштабирование собственного производства боевых частей для перехватчиков, чтобы обеспечить стабильную работу системы защиты против новых скоростных угроз.

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