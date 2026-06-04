Кожен другий безпілотник буде реактивним: Сирський розкрив нові плани РФ

Українське небо готується до нового етапу протистояння, де головним викликом стане швидкість. Як повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, підбиваючи підсумки роботи ППО за травень, російські окупанти мають намір радикально змінити склад своїх повітряних атак.

За його словами, головною загрозою є плани агресора довести частку реактивних ударних безпілотників до 50 відсотків від загальної маси всіх БПЛА, що застосовуються для ударів.

Росія змінює тактику: частка реактивних безпілотників зросте до 50 відсотків

Така зміна тактики з боку РФ зумовлена успіхами української малої ППО. Росіяни бачать, що їхні стандартні повільні дрони дедалі частіше стають здобиччю українських перехоплювачів, тому роблять ставку на швидкість, щоб ускладнити роботу захисникам неба.

Детальніше про технічний бік цієї загрози в ефірі телемарафону розповів радник міністра оборони Сергій Бескрестнов, відомий за позивним Флеш.

Герань-3 та Герань-4: якими швидкостями РФ намагається прорвати українську ППО

За його даними, ворог уже активно використовує модифікацію Герань-3, яка здатна розганятися до 300 кілометрів на годину. Але наступним кроком має стати поява реактивних безпілотників Герань-4. Очікується, що ці апарати зможуть розвивати швидкість від 400 до 500 кілометрів на годину, що зробить їх перехоплення звичайними засобами значно складнішим завданням.

Попри ці плани ворога, українські Сили оборони вже демонструють здатність адаптуватися до нових викликів.

Сирський зазначив, що за травень було знищено понад 3500 ворожих цілей, і саме дрони-перехоплювачі відіграли в цьому ключову роль. Найвищу ефективність показав другий ешелон захисту, за який відповідають Сили безпілотних систем — на їхньому рахунку понад 1200 збитих апаратів за місяць.

Сергій Флеш навів показову динаміку: якщо ще минулої зими українські перехоплювачі збивали лише кожен десятий Шахед, то зараз цей показник зріс до 50 відсотків. За оцінками експерта, коли рівень знищення цілей українськими БПЛА сягне 70-80 відсотків, запуск звичайних бензинових дронів втратить для Росії будь-який сенс. Саме тому окупанти намагаються випередити час, впроваджуючи реактивні двигуни.

Зі свого боку, Олександр Сирський запевнив, що ЗСУ вже працюють над контрзаходами. Це включає подальшу модернізацію вітчизняних дронів-перехоплювачів, формування четвертого ешелону ППО для захисту нових областей та активне залучення армійської авіації. Одним із найважливіших завдань зараз є масштабування власного виробництва бойових частин для перехоплювачів, щоб забезпечити стабільну роботу системи захисту проти нових швидкісних загроз.

Раніше ми писали, як стати добровольцем в ППО — читай в матеріалі, хто може долучитися та на що розраховувати.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!