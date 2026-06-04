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Кожен другий безпілотник буде реактивним: Сирський розкрив нові плани РФ

Юлія Хоменко, редакторка сайту 04 Червня 2026, 13:00 3 хв.
Сирський та Флеш про знищення Шахедів і нові дрони РФ Герань-4
Фото Головнокомандувач ЗС України

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