Хороший собеседник, продавец, но не психолог. История бармена о работе и профессиональных качествах

Они с улыбкой встречают тебя на баре и готовы удивлять вкуснейшими коктейлями. Сегодня, 6 февраля, отмечают День бармена. Эта профессия появилась более 100 лет назад.

Раньше это были отдельные заведения, сейчас бар может быть в разных кафе и ресторанах. Так что если ты посетишь сегодня бар или другое заведение, не забудь поздравить бармена с профессиональным праздником.

Вікна пообщались с барменом Андреем Фокиным о профессии и работе во время войны.

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Родители Андрея были владельцами кафе в небольшом городке, поэтому парень вырос в атмосфере гостеприимства. Но решил стать барменом случайно. Он планировал поехать работать помощником бармена в США, но получил отказ в визе.

Тогда решил поработать барменом в Киеве. Но работа в обычной пиццерии была не тем, чего он хотел. Андрей пошел на курсы, и там в него вдохнули любовь к барному делу.

— На курсах рассказали о барной культуре, какой она может быть, чем отличаться. Понял, что в этой сфере можно построить карьеру и классно жить, делая то, что тебе нравится, — говорит он.

О качествах бармена

Андрей уверен, что самое главное — гостеприимство. Кроме того, бармен должен быть общительным, толерантным и ответственным.

Очень мало ответственных барменов, к сожалению. Мы несем ответственность за того, кому наливаем, — говорит Андрей.

В фильмах посредством разговора с барменом раскрывается характер главного героя. Он рассказывает о своих проблемах, а бармен вместе с коктейлями подает еще и мудрые советы. Поэтому можно подумать, что бармены должны быть своеобразными психологами. Андрей в какой-то степени с этим соглашается, но вносит свои уточнения.

— Здесь больше не психология. Ты просто должен быть хорошим собеседником, продавцом, но не психологом.

Ты должен понимать человека: кто он, почему он перед тобой, понимать его состояние.

Бывают гости, которые выливают душу. Ты со временем приспосабливаешься, адаптируешься и пропускаешь это сквозь себя, — делится бармен.

Он говорит, что действительно есть люди, которые очень много говорят за барной стойкой. В вечер знакомства они могут рассказывать обо всех своих проблемах. Но, как правило, эти люди оставляют хорошие чаевые.

О коктейлях

Андрей говорит, что есть 69 классических коктейлей, утвержденных Международной ассоциацией барменов. Их можно выучить, работая в любом баре.

— В каждом баре они есть, например, Negroni или Aperol Spritz. Но в каждом баре, где я работал, всегда была индивидуальная авторская карта.

Это были авторские коктейли с видением бар-менеджера и вариации на классику. То есть, в коктейле Negroni мы меняем несколько ингредиентов и добавляем больше современности. Это становится своим видением классики, — объясняет он.

По его словам, украинцы в основном любят кисло-сладкие напитки — категория коктейлей Sour. Например, Wishkey sour, Margarita, Daiquirí и т.д. Также авторские sour-котейли.

— Они должны быть кисло-сладкими, иногда с белковой пенкой, иногда без. Как минимум в Киеве такие коктейли самые популярные, — говорит Андрей.

Бармен говорит, как правильно пить коктейли: если в напитке есть лед, то его должен быть полный бокал. Так коктейль будет холоднее, и меньше будет менять вкус.

О работе бармена

В работе бармена есть свои сложности. Андрей говорит, что сначала непривычными являются график, непонятность, нечеткость. Но потом они становятся твоим образом жизни.

— Интересно также то, что ты работаешь, когда все отдыхают.

Ты даришь радость своими напитками, коктейлями, работая за барной стойкой в тот момент, когда все отдыхают, — объясняет парень.

Кроме того, такие праздники, как 14 февраля или 8 марта, ты проводишь на работе, потому что это пиковые дни. А хотелось бы быть с девушкой или в гостях у мамы. Но Андрей говорит, что со временем можно привыкнуть и готовить к этому девушку.

— Для меня сложнее всего в работе — это отсутствие стабильности. Я не о стабильности в графике или что-то в этом роде. События, происходящие в мире последние два – три года, очень сильно влияют на нашу работу и развитие, — объясняет Андрей.

Парень говорит, что работа во время войны изменилась, особенно из-за комендантского часа.

— Этим летом должен был людей просто выгонять из бара в 22:00, потому что нужно еще доехать домой. Это не очень приятно.

Работа стала не такой веселой, все люди грустные. Они могут улыбаться, но у них грустные глаза.

Сейчас в стране идет война. Многие украинцы гибнут. Наши люди не могут сейчас так веселиться, как до полномасштабного вторжения, — отмечает Андрей.

Едва ли не каждый день мы заходим в кафе за горячим напитком и общаемся с баристой. Ранее бариста рассказал, что нужно знать о кофе: видах зерен, обжаривании, напитках. А также поделился особенностями работы.

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