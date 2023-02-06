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Хороший собеседник, продавец, но не психолог. История бармена о работе и профессиональных качествах

Богдана Макалюк, редактор сайта 06 февраля 2023, 13:30
Міжнародний день бармена: Андрій Фокін розповів про роботу під час війни
Фото: Pexels, Instagram

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Хороший собеседник, продавец, но не психолог. История бармена о работе и профессиональных качествах
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