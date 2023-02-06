Хороший собеседник, продавец, но не психолог. История бармена о работе и профессиональных качествах

Они с улыбкой встречают тебя на баре и готовы удивлять вкуснейшими коктейлями. Сегодня, 6 февраля, отмечают День бармена. Эта профессия появилась более 100 лет назад.
Раньше это были отдельные заведения, сейчас бар может быть в разных кафе и ресторанах. Так что если ты посетишь сегодня бар или другое заведение, не забудь поздравить бармена с профессиональным праздником.
Вікна пообщались с барменом Андреем Фокиным о профессии и работе во время войны.
Родители Андрея были владельцами кафе в небольшом городке, поэтому парень вырос в атмосфере гостеприимства. Но решил стать барменом случайно. Он планировал поехать работать помощником бармена в США, но получил отказ в визе.
Тогда решил поработать барменом в Киеве. Но работа в обычной пиццерии была не тем, чего он хотел. Андрей пошел на курсы, и там в него вдохнули любовь к барному делу.
— На курсах рассказали о барной культуре, какой она может быть, чем отличаться. Понял, что в этой сфере можно построить карьеру и классно жить, делая то, что тебе нравится, — говорит он.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Андрій Фокін (@andrew.fokin)
Публикация от Андрій Фокін (@andrew.fokin)
Андрей уверен, что самое главное — гостеприимство. Кроме того, бармен должен быть общительным, толерантным и ответственным.
Очень мало ответственных барменов, к сожалению. Мы несем ответственность за того, кому наливаем, — говорит Андрей.
Очень мало ответственных барменов, к сожалению. Мы несем ответственность за того, кому наливаем, — говорит Андрей.
В фильмах посредством разговора с барменом раскрывается характер главного героя. Он рассказывает о своих проблемах, а бармен вместе с коктейлями подает еще и мудрые советы. Поэтому можно подумать, что бармены должны быть своеобразными психологами. Андрей в какой-то степени с этим соглашается, но вносит свои уточнения.
— Здесь больше не психология. Ты просто должен быть хорошим собеседником, продавцом, но не психологом.
Ты должен понимать человека: кто он, почему он перед тобой, понимать его состояние.
Ты должен понимать человека: кто он, почему он перед тобой, понимать его состояние.
Бывают гости, которые выливают душу. Ты со временем приспосабливаешься, адаптируешься и пропускаешь это сквозь себя, — делится бармен.
Он говорит, что действительно есть люди, которые очень много говорят за барной стойкой. В вечер знакомства они могут рассказывать обо всех своих проблемах. Но, как правило, эти люди оставляют хорошие чаевые.
Андрей говорит, что есть 69 классических коктейлей, утвержденных Международной ассоциацией барменов. Их можно выучить, работая в любом баре.
— В каждом баре они есть, например, Negroni или Aperol Spritz. Но в каждом баре, где я работал, всегда была индивидуальная авторская карта.
Это были авторские коктейли с видением бар-менеджера и вариации на классику. То есть, в коктейле Negroni мы меняем несколько ингредиентов и добавляем больше современности. Это становится своим видением классики, — объясняет он.
По его словам, украинцы в основном любят кисло-сладкие напитки — категория коктейлей Sour. Например, Wishkey sour, Margarita, Daiquirí и т.д. Также авторские sour-котейли.
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— Они должны быть кисло-сладкими, иногда с белковой пенкой, иногда без. Как минимум в Киеве такие коктейли самые популярные, — говорит Андрей.
Бармен говорит, как правильно пить коктейли: если в напитке есть лед, то его должен быть полный бокал. Так коктейль будет холоднее, и меньше будет менять вкус.
В работе бармена есть свои сложности. Андрей говорит, что сначала непривычными являются график, непонятность, нечеткость. Но потом они становятся твоим образом жизни.
— Интересно также то, что ты работаешь, когда все отдыхают.
Ты даришь радость своими напитками, коктейлями, работая за барной стойкой в тот момент, когда все отдыхают, — объясняет парень.
Ты даришь радость своими напитками, коктейлями, работая за барной стойкой в тот момент, когда все отдыхают, — объясняет парень.
Кроме того, такие праздники, как 14 февраля или 8 марта, ты проводишь на работе, потому что это пиковые дни. А хотелось бы быть с девушкой или в гостях у мамы. Но Андрей говорит, что со временем можно привыкнуть и готовить к этому девушку.
— Для меня сложнее всего в работе — это отсутствие стабильности. Я не о стабильности в графике или что-то в этом роде. События, происходящие в мире последние два – три года, очень сильно влияют на нашу работу и развитие, — объясняет Андрей.
Парень говорит, что работа во время войны изменилась, особенно из-за комендантского часа.
— Этим летом должен был людей просто выгонять из бара в 22:00, потому что нужно еще доехать домой. Это не очень приятно.
Работа стала не такой веселой, все люди грустные. Они могут улыбаться, но у них грустные глаза.
Работа стала не такой веселой, все люди грустные. Они могут улыбаться, но у них грустные глаза.
Сейчас в стране идет война. Многие украинцы гибнут. Наши люди не могут сейчас так веселиться, как до полномасштабного вторжения, — отмечает Андрей.
Едва ли не каждый день мы заходим в кафе за горячим напитком и общаемся с баристой. Ранее бариста рассказал, что нужно знать о кофе: видах зерен, обжаривании, напитках. А также поделился особенностями работы.
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