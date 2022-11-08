Кофейные секреты: разновидности зерен, культура кофе и особый рецепт от бариста

Кофе — один из самых популярных напитков в мире. Каждый день мы потребляем этот напиток, встречаемся с друзьями за чашечкой кофе или берем его с собой на прогулку.

Приятный запах напитка создает атмосферу, способствующую дружескому общению. Аромат кофе окутывает уютом, поэтому нам иногда так не хочется уходить из кафе.

Согласно прошлогодним исследованиям, украинцы могли выпивать до 15 чашек кофе за неделю. Большинство выбирали напитки с молоком. А главной причиной потребления кофе люди называли желание удовлетворить потребность, взбодриться или насладиться моментом и отдохнуть.

Сейчас также смотрят

Мы расскажем тебе основную информацию, которую нужно знать о кофе. Бариста Сергей Емец рассказал о культуре потребления кофе и поделился вкусным рецептом напитка.

Виды кофейных зерен

Самые популярные сорта кофе, которые можно найти чуть ли не во всех кафе, — это арабика и робуста. Кроме них есть еще эксцельс и либерика. Но важно знать, что это не сорта кофе, а разновидности деревьев. Одно кофейное дерево может иметь разные сорта.

Арабика

Самым ценным видом зерен для промышленных сфер является арабика, но она имеет свои разновидности:

марагоджип;

типика;

бурбон.

Арабика — безусловный лидер в мире, она составляет 70% от всего объема. Этот вид зерен имеет яркий аромат и особый вкус — сладковатый с легкой кислинкой. Эти кофейные зерна, безусловно, стоят дороже.

Робуста

Кофе на этих зернах имеет резкий вкус, а также довольно крепкий. Робуста является основным компонентом при сборке блендов. Этот вид зерен помогает добиться густой и стойкой пенки. Зерна легко узнать — они маленькие и округлые, по бокам — два крошечных пятнышка.

Либерика

Чаще всего либерику используют для приготовления разнообразных смесей. В чистом виде она может не удовлетворить вкус кофеманов.

Эксцельса

Эти кофейные зерна растут на дереве Coffea Dewevrei, которое достигает до 20 м в высоту. Нередко этот вид называют “высокий кофе”. Зерна добавляют в элитные кофейные купажи.

Самые популярные кофейные напитки

Бариста Сергей Емец рассказывает, что люди чаще всего заказывают три напитка: американо, капучино и лате. Но он предпочитает альтернативный кофе.

Альтернативным кофе принято называть любой кофе, который приготовили не на эспрессо-машине, — говорит Сергей.

Так что поговорим о каждом напитке.

Прежде всего, нужно узнать об эспрессо — напиток, который быстро готовится в эспрессо-машине и предназначен для мгновенного употребления. Эспрессо готовится отдельными маленькими порциями по 25-30 мл.

Американо — это самый противоречивый кофе, ведь его называют разбавленным эспрессо.

Способ его приготовления — в эспрессо добавляют горячую воду. Бывают соотношения 1:1, 1:2, а также 1:4. По классике — 1:1. Чем больше воды, тем ниже концентрация кофеина. Также существует американо с молоком — тогда вместо воды им разбавляют эспрессо.

Капучино — в оригинальном рецепте это крепкий напиток с молоком и молочной пенкой в ​​пропорции 1:1:1. Его готовят на основе эспрессо и молока на пару. Свое название напиток получил от итальянского слова “cappuccino” — коричневый, что соответствует цвету напитка.

Лате — напиток на основе молока, представляющий собой трехслойную смесь из пены, молока и эспрессо. Лате часто путают с капучино, но между напитками есть разница. В лате добавляется вдвое больше молока, поэтому вкус кофе перекрывается.

Также в последнее время популярность приобретает раф. Это кофейный напиток на основе эспрессо с добавлением сливок и ванильного сахара. В отличие от капучино и лате, где используется молоко с низким процентом жирности, для приготовления рафа используют сливки.

Способы приготовления кофе

Также люди могут покупать кофейные дрипы. Таким образом можно попробовать кофе, как в кафе, у себя дома.

— Это также альтернативный кофе, заваривается 3–5 минут и имеет очень хороший вкус. Они продаются во многих кафе. Это вкусно, недорого и быстро.

— Есть очень много способов приготовления кофе. Самые популярные: американская капельная кофеварка, v60, сифон, аэропресс, кемекс. Разница между ними — в насыщенности и вкусовых качествах напитка, и, конечно, в сложности приготовления, — рассказывает Сергей.

Немалую роль во вкусе кофе играет обжарка зерен.

— Чем темнее обжарка, тем больше кофе будет иметь во вкусе горчинку. Если обжарка средняя и легкая, то будут преобладать нотки разных ягодных вкусов. Также нужно учитывать, что более обжаренный кофе подходит только для эспрессо-машины. другие виды обжарки — почти под все остальное, — делится бариста.

Также некоторые люди употребляют кофе без кофеина. По словам бариста, он обычно очень дорогой из-за сложности процесса декофеинизации.

Это кофе, но с химическими элементами, убивающими кофеин. По вкусу он такой же, как и обычный. Редко может быть немного хуже, — говорит Сергей.

А что касается растворимого кофе и 3 в 1, то он отмечает, что это вообще сложно назвать кофе. В большинстве своем это отходы от производства кофейной продукции.

Сергей отмечает: чтобы выбрать качественный кофе, нужно платить. Чем дороже зерно, тем лучше. Кроме цены, нужно обращать внимание еще и на вкусовые дескрипторы. На упаковке написано, каким вкусом обладает данный сорт кофе.

О кофейной культуре

Мы каждый день пьем кофе, заходим в кафе, где нас ждут улыбающиеся бариста.

— Рабочий день бариста на 100% состоит из кофе. Утро — это настройка правильного эспрессо и в течение дня подстройка всех приборов, чтобы кофе не терял своих вкусовых качеств. Вечером — уход за кофейными аппаратами, — рассказывает Сергей.

Он подчеркивает, что сейчас кофе — это больше, чем просто потребление напитка.

— Я могу назвать это культурой. Я вижу, как каждый день гости приходят в заведение, чтобы отведать кофе. Они от этого кайфуют, отдыхают или просто хотят взбодриться.

Кофейная культура — ​​это когда люди не портят кофе всевозможными ненатуральными сиропами, а наслаждаются вкусом напитка, какой он есть.

Немножко сливочным вкусом капучино или терпким и ярким вкусом эспрессо или доппио, или фильтром. Я вижу, что таких людей много. У нас есть своя кофейная культура!

И напоследок Сергей поделился вкусным рецептом кофе:

— Очень вкусным будет сочетание двойного эспрессо, желательно на 100% арабике с кислинкой, и безлактозного молока с легким сладким привкусом. Получается очень вкусно, — уверяет бариста.

Ранее мы рассказывали о том, как кофе влияет на организм: вред и польза.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!