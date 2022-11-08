Кавові секрети: різновиди зерен, культура кави та особливий рецепт від баристи

Кава — один із найпопулярніших напоїв у світі. Щодня ми споживаємо цей напій, зустрічаємося з друзями за чашечкою кави або беремо її з собою на прогулянку.

Приємний запах напою створює атмосферу, яка сприяє дружньому спілкуванню. Аромат кави огортає затишком, тому нам інколи так не хочеться йти з кафе.

За минулорічним дослідженням українці могли випивати до 15 чашок кави на тиждень. Більшість обирали напої з молоком. А головною причиною споживання кави люди називали бажання задовольнити потребу, збадьоритися чи насолодитися миттю й відпочити.

Зараз також дивляться

Ми розповімо тобі основну інформацію, яку треба знати про каву. Бариста Сергій Ємець розповів про культуру споживання кави та поділився смачним рецептом напою.

Види кавових зерен

Найпопулярніші сорти кави, які можна знайти чи не у всіх кав’ярнях, — це арабіка та робуста. Крім них є ще ексцельса та ліберіка. Але важливо знати, що насправді це не сорти кави, а різновиди дерев. Одне кавове дерево може мати різні сорти.

Арабіка

Найціннішим видом зерен для промислових сфер є арабіка, але й вона має свої різновиди:

марагоджіп;

тіпіка;

бурбон.

Арабіка — безумовний лідер у світі, вона становить 70% від усього обсягу. Цей вид зерен має яскравий аромат та особливий смак — солодкуватий з легкою кислинкою. Ці кавові зерна, звісно, коштують дорожче.

Робуста

Кава на цих зернах має різкий смак, а також доволі міцна. Вона є основним компонентом при складанні блендів. Цей вид зерен допомагає досягти густої та стійкої пінки. Зерна легко впізнати — вони маленькі й округлі, по боках — дві крихітні цятки.

Ліберіка

Найчастіше ліберіку використовують для приготування різноманітних сумішей. У чистому вигляді вона може не задовольнити смак кавоманів.

Ексцельса

Ці кавові зерна ростуть на дереві Coffea Dewevrei, що досягає до 20 м у висоту. Нерідко цей вид можуть називати “висока кава”. Його додають до елітних кавових купажів.

Найпопулярніші кавові напої

Бариста Сергій Ємець розповідає: люди найчастіше замовляють три напої: американо, капучино та лате. Але він віддає перевагу альтернативній каві.

Альтернативною кавою звикли називати будь-яку каву, яку приготували не на еспресо-машині, — говорить Сергій.

Тож поговоримо про кожен напій.

Насамперед треба дізнатися про еспресо — напій, який швидко готується в еспресо-машині та призначений для миттєвого вживання. Еспресо готується окремими маленькими порціями по 25-30 мл.

Американо — найбільш суперечлива кава, адже її називають розбавленим еспресо.

Спосіб її приготування — до еспресо додають гарячу воду. Бувають співвідношення 1:1, 1:2 і навіть 1:4. За класикою — 1:1. Що більше води, то нижча концентрація кофеїну. Також існує американо з молоком — тоді замість води ним розбавляють еспресо.

Капучино — в оригінальному рецепті це міцний напій з молоком і молочною пінкою у пропорції 1:1:1. Його готують на основі еспресо і молока на пару. Свою назву напій отримав від італійського слова “cappuccino” — коричневий, що відповідає кольору напою.

Лате — напій на основі молока, що являє собою тришарову суміш із піни, молока та еспресо. Лате часто плутають з капучино, але між напоями є різниця. У лате додається удвічі більше молока, тому смак кави перекривається.

Також останнім часом популярності набуває раф. Це кавовий напій на основі еспресо з додаванням вершків і ванільного цукру. На відміну від капучино і лате, де використовується молоко з низьким відсотком жирності, для приготування рафа використовують вершки.

Способи приготування кави

Також люди можуть купувати кавові дріпи. Так можна скуштувати каву, як у кав’ярні, в себе вдома.

— Це також альтернативна кава, заварюється 3–5 хв і дуже гарно смакує. Вони продаються у багатьох кав’ярнях. Це смачно, недорого і швидко.

— Існує дуже багато способів приготування кави, найпопулярніші: американська крапельна кавоварка, v60, сифон, аеропрес, кемекс. Різниця між ними в насиченості та смакових якостях напою і, звісно, в складності приготування, — розповідає Сергій.

Чималу роль у смаку кави відіграє обсмаження зерен.

— Що темніше обсмажування, то більше кава матиме у своєму смаку гірчинку. Якщо обсмаження середнє і легке, то переважатимуть нотки різних ягідних смаків. Також треба враховувати, що більш обсмажена кава підходить тільки для еспресо-машини. Інші види обсмаження — майже під все інше, — ділиться бариста.

Також деякі люди вживають каву без кофеїну. За словами баристи, вона зазвичай дуже дорога, адже процес декофеїнізації складний.

Це кава, але з хімічними елементами, які вбивають кофеїн. На смак вона така ж, як і звичайна. Рідко може бути трішки гіршою, — каже Сергій.

А щодо розчинної кави та 3 в 1, він зауважує, що це взагалі складно назвати кавою, адже це відходи від виробництва кавової продукції.

Сергій наголошує: щоб обрати якісну каву, треба платити. Чим дорожче зерно, тим воно краще. Крім ціни, треба ще звертати увагу на смакові дескриптори. На упаковці описано, який смак у цього сорту кави.

Про кавову культуру

Ми чи не щодня споживаємо каву, заходимо до кав’ярень, де на нас чекають усміхнені баристи.

— Робочий день баристи на 100% складається з кави. Ранок — це налаштування правильного еспресо і протягом дня підлаштування всіх приладів, щоб кава не втрачала своїх смакових якостей. Увечері — догляд за кавовими апаратами, — розповідає Сергій.

Він підкреслює, що зараз кава — це більше, ніж просто споживання напою.

— Я можу назвати це культурою. Я бачу, як щодня гості приходять до закладу, щоб скуштувати каву. Вони від цього кайфують, відпочивають або ж просто хочуть збадьоритися.

Кавова культура — це коли люди не псують каву всілякими ненатуральними сиропами, а насолоджуються смаком напою, яким він є.

Трішки вершковим смаком капучино або терпким і яскравим смаком еспресо чи доппіо, чи фільтром. Я бачу, що таких людей багато. У нас є своя кавова культура!

І наостанок Сергій поділився смачним рецептом кави:

— Дуже смачним буде поєднання подвійного еспресо, бажано на 100% арабіці з кислинкою, та безлактозного молока, яке має легкий солодкий присмак. Виходить дуже смачно, — запевняє бариста.

Раніше ми розповідали про те, як кава впливає на організм: шкода та користь.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!