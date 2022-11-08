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Кавові секрети: різновиди зерен, культура кави та особливий рецепт від баристи

Богдана Макалюк, редакторка сайту 08 Листопада 2022, 11:00
Що треба знати про каву: види зерен, напоїв, обсмаження та приготування
Фото: Pexels

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