Кавові секрети: різновиди зерен, культура кави та особливий рецепт від баристи

Кава — один із найпопулярніших напоїв у світі. Щодня ми споживаємо цей напій, зустрічаємося з друзями за чашечкою кави або беремо її з собою на прогулянку.
Приємний запах напою створює атмосферу, яка сприяє дружньому спілкуванню. Аромат кави огортає затишком, тому нам інколи так не хочеться йти з кафе.
За минулорічним дослідженням українці могли випивати до 15 чашок кави на тиждень. Більшість обирали напої з молоком. А головною причиною споживання кави люди називали бажання задовольнити потребу, збадьоритися чи насолодитися миттю й відпочити.
Ми розповімо тобі основну інформацію, яку треба знати про каву. Бариста Сергій Ємець розповів про культуру споживання кави та поділився смачним рецептом напою.
Найпопулярніші сорти кави, які можна знайти чи не у всіх кав’ярнях, — це арабіка та робуста. Крім них є ще ексцельса та ліберіка. Але важливо знати, що насправді це не сорти кави, а різновиди дерев. Одне кавове дерево може мати різні сорти.
Найціннішим видом зерен для промислових сфер є арабіка, але й вона має свої різновиди:
Арабіка — безумовний лідер у світі, вона становить 70% від усього обсягу. Цей вид зерен має яскравий аромат та особливий смак — солодкуватий з легкою кислинкою. Ці кавові зерна, звісно, коштують дорожче.
Кава на цих зернах має різкий смак, а також доволі міцна. Вона є основним компонентом при складанні блендів. Цей вид зерен допомагає досягти густої та стійкої пінки. Зерна легко впізнати — вони маленькі й округлі, по боках — дві крихітні цятки.
Найчастіше ліберіку використовують для приготування різноманітних сумішей. У чистому вигляді вона може не задовольнити смак кавоманів.
Ці кавові зерна ростуть на дереві Coffea Dewevrei, що досягає до 20 м у висоту. Нерідко цей вид можуть називати “висока кава”. Його додають до елітних кавових купажів.
Бариста Сергій Ємець розповідає: люди найчастіше замовляють три напої: американо, капучино та лате. Але він віддає перевагу альтернативній каві.
Альтернативною кавою звикли називати будь-яку каву, яку приготували не на еспресо-машині, — говорить Сергій.
Альтернативною кавою звикли називати будь-яку каву, яку приготували не на еспресо-машині, — говорить Сергій.
Тож поговоримо про кожен напій.
Насамперед треба дізнатися про еспресо — напій, який швидко готується в еспресо-машині та призначений для миттєвого вживання. Еспресо готується окремими маленькими порціями по 25-30 мл.
Американо — найбільш суперечлива кава, адже її називають розбавленим еспресо.
Спосіб її приготування — до еспресо додають гарячу воду. Бувають співвідношення 1:1, 1:2 і навіть 1:4. За класикою — 1:1. Що більше води, то нижча концентрація кофеїну. Також існує американо з молоком — тоді замість води ним розбавляють еспресо.
Капучино — в оригінальному рецепті це міцний напій з молоком і молочною пінкою у пропорції 1:1:1. Його готують на основі еспресо і молока на пару. Свою назву напій отримав від італійського слова “cappuccino” — коричневий, що відповідає кольору напою.
Лате — напій на основі молока, що являє собою тришарову суміш із піни, молока та еспресо. Лате часто плутають з капучино, але між напоями є різниця. У лате додається удвічі більше молока, тому смак кави перекривається.
Також останнім часом популярності набуває раф. Це кавовий напій на основі еспресо з додаванням вершків і ванільного цукру. На відміну від капучино і лате, де використовується молоко з низьким відсотком жирності, для приготування рафа використовують вершки.
Також люди можуть купувати кавові дріпи. Так можна скуштувати каву, як у кав’ярні, в себе вдома.
— Це також альтернативна кава, заварюється 3–5 хв і дуже гарно смакує. Вони продаються у багатьох кав’ярнях. Це смачно, недорого і швидко.
— Існує дуже багато способів приготування кави, найпопулярніші: американська крапельна кавоварка, v60, сифон, аеропрес, кемекс. Різниця між ними в насиченості та смакових якостях напою і, звісно, в складності приготування, — розповідає Сергій.
Чималу роль у смаку кави відіграє обсмаження зерен.
— Що темніше обсмажування, то більше кава матиме у своєму смаку гірчинку. Якщо обсмаження середнє і легке, то переважатимуть нотки різних ягідних смаків. Також треба враховувати, що більш обсмажена кава підходить тільки для еспресо-машини. Інші види обсмаження — майже під все інше, — ділиться бариста.
Також деякі люди вживають каву без кофеїну. За словами баристи, вона зазвичай дуже дорога, адже процес декофеїнізації складний.
Це кава, але з хімічними елементами, які вбивають кофеїн. На смак вона така ж, як і звичайна. Рідко може бути трішки гіршою, — каже Сергій.
Це кава, але з хімічними елементами, які вбивають кофеїн. На смак вона така ж, як і звичайна. Рідко може бути трішки гіршою, — каже Сергій.
А щодо розчинної кави та 3 в 1, він зауважує, що це взагалі складно назвати кавою, адже це відходи від виробництва кавової продукції.
Сергій наголошує: щоб обрати якісну каву, треба платити. Чим дорожче зерно, тим воно краще. Крім ціни, треба ще звертати увагу на смакові дескриптори. На упаковці описано, який смак у цього сорту кави.
Ми чи не щодня споживаємо каву, заходимо до кав’ярень, де на нас чекають усміхнені баристи.
— Робочий день баристи на 100% складається з кави. Ранок — це налаштування правильного еспресо і протягом дня підлаштування всіх приладів, щоб кава не втрачала своїх смакових якостей. Увечері — догляд за кавовими апаратами, — розповідає Сергій.
Він підкреслює, що зараз кава — це більше, ніж просто споживання напою.
— Я можу назвати це культурою. Я бачу, як щодня гості приходять до закладу, щоб скуштувати каву. Вони від цього кайфують, відпочивають або ж просто хочуть збадьоритися.
Кавова культура — це коли люди не псують каву всілякими ненатуральними сиропами, а насолоджуються смаком напою, яким він є.
Кавова культура — це коли люди не псують каву всілякими ненатуральними сиропами, а насолоджуються смаком напою, яким він є.
Трішки вершковим смаком капучино або терпким і яскравим смаком еспресо чи доппіо, чи фільтром. Я бачу, що таких людей багато. У нас є своя кавова культура!
І наостанок Сергій поділився смачним рецептом кави:
— Дуже смачним буде поєднання подвійного еспресо, бажано на 100% арабіці з кислинкою, та безлактозного молока, яке має легкий солодкий присмак. Виходить дуже смачно, — запевняє бариста.
Раніше ми розповідали про те, як кава впливає на організм: шкода та користь.
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