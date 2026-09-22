Монстр: история Лиззи Борден — вышел сериал о жутком деле, которое потрясло Америку

Сериал Райана Мерфи Монстры на Netflix пошел еще дальше в исследовании самых темных уголков человеческой психики. После успеха первого сезона об отвратительном Джеффри Дамере и второго — о резонансном деле братьев Менендес, проект меняет свои правила. Впервые главным монстром сериала становится женщина.

О созданной на реальных событиях Истории Лиззи Борден, главных актерах и первых отзывах критиков — в материале.

Монстр: История Лиззи Борден — реальные события

Новой героиней шокирующей хроники стала Лиззи Борден — человек, чье имя в Америке стало своеобразным мемом.

Ее реальная история шокирует. В 1892 году спокойный городок Фолл-Ривер потрясло чрезвычайно жестокое двойное убийство: Эндрю Бордена и его жену Эбби зарубили топором прямо в собственном доме. Единственной подозреваемой стала 32-летняя дочь Эндрю — Лиззи.

Оказалось, что Эндрю Борден был невероятно скупым и деспотичным человеком, а мачеха лишала Лиззи и ее сестру Эмму значительного наследства. Атмосфера в доме была настолько токсичной, что развязка казалась неизбежной.

Главная загадка дела — почему же Лиззи оправдали? В конце 19 века пуританское общество просто не могло поверить, что школьная учительница и воспитанная леди способна порубить родных топором.

К тому же прямых доказательств — кроме сожженного в печи платья, якобы испачканного краской, — у следствия не было. Суд присяжных, который состоял исключительно из мужчин, вынес вердикт: невиновна.

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Чудовище: История Лиззи Борден — съемки и главные актеры

Главную роль сыграла Элла Битти. Ее отца играет Чарли Ханнэм, который в предыдущем сезоне исполнял роль Эда Гина, мачеху — Ребекка Холл, а служанку Бриджит Салливан — Вики Крипс. В сериале также появляется Сара Полсон в роли серийной убийцы Айллин Ворнос.

Сразу в первой серии показано убийство — и это очень кровавая и стилизованная сцена, которая задает тон всему сезону. Режиссер Макс Винклер фактически показывает версию событий, которую сериал в дальнейшем уже разбирает и дополняет другими возможными трактовками.

Элла Битти, которая играет Лиззи, рассказывала Netflix, что снимать эти эпизоды было для нее непросто. Она сама называет себя очень восприимчивой к сценам насилия.

Что говорят критики о новом сезоне Монстр: История Лиззи Борден

Премьера состоялась 17 сентября 2026 года, и уже есть реакция критиков: сериал получил 42% на основе 19 рецензий.

Обращают внимание на сильные актерские работы, в частности Эллы Битти, но одновременно критикуют сериал за чрезмерную кровавость и способ подачи темы женской ярости.

Также считают, что шоураннеры слишком увлеклись смакованием детализированного насилия, эффектными кадрами с топором и кровью и «эротизированным мелодраматизмом».

Это превращает мрачный психологический триллер в шоковый контент или даже черную комедию, в которой теряется настоящий драматизм.

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Главное фото: скриншот с тизера Монстры: история Лиззи Борден.

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