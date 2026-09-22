Чужестранка: Кровь от крови моей 2 сезон — график выхода серий и что известно о сюжете

На экраны вернулся любимый сериал всех фанатов романов Дианы Геблдон Чужестранка: Кровь от крови моей (Outlander: Blood of my Blood). На прошлой неделе вышел первый эпизод продолжения исторического фэнтези, рассказывающий нам историю родителей Джейми Фрейзера и Клэр Бошам.

Читай, что известно о втором сезоне Чужестранка: Кровь от крови моей , в нашем материале.

Чужестранка: Кровь от крови моей 2 сезон — сколько серий

В сериале Чужестранка: Кровь от крови моей 2 сезон будет 10 серий, равно как и первой части. Новый эпизод романтической драмы вышел на прошлой неделе после перерыва длиною в год.

Первая серия длится 64 минуты, точный хронометраж последующих эпизодов пока не известен.

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График выхода серий Чужестранка: Кровь от крови моей 2 сезон

Новые эпизоды сериала выходят на американской платформе Starz по пятницам:

18 сентября — День памяти;

25 сентября — Занавес времени;

2 октября — Кролики не плавают;

9 октября — Часть моей души;

16 октября — Прости меня, отче;

23 октября — Маленькое милосердие;

30 октября — Сердце нагорья;

6 ноября — Танец;

13 ноября — Тень другого мужчины;

20 ноября — Двенадцатая ночь.

Сюжет 2 сезона Чужестранки: Кровь от крови моей

ТВ-шоу Outlander: Blood of my Blood является приквелом популярного телесериала Чужестранка, первый сезон которого вышел еще в 2014 году. Литературной основой сериалов стали книги американской писательницы Дианы Геблдон о медсестре Клер, которая путешествует во времени в XVIII век и встречается там с Джейми Фрейзером.

Кровь моей крови повествует историю родителей главных героев сериала Чужестранка. Из приквела мы узнаем, как родители Джейми встретились в Шотландии XVIII века и как родители Клэр познакомились в Англии во время Первой мировой войны.

В продолжении сериала две пары влюбленных снова предстанут перед очередными испытаниями. Новый сезон начинается с якобитского восстания в Шотландии, во время которого влюбленным Эллен и Брайану придется расстаться.

Тем временем Джулия и Генри также теряют друг друга, поскольку их путешествие во времени пошло не по плану. Генри возвращается домой в 1920-е, а Джулия вместе с ребенком остается в XVIII веке.

Актеры сериала Чужестранка: Кровь от крови моей 2 сезон

В продолжении Кровь от крови моей к своим ролям вернулись:

Гарриет Слейтер , играющая Эллен — мать Джейми Фрейзера;

, играющая Эллен — мать Джейми Фрейзера; Джейми Рой , играет Брайана — отца Джейми;

, играет Брайана — отца Джейми; Гермиона Корфилд в роли Джулии – матери Клер;

в роли Джулии – матери Клер; Джереми Ирвин играет Генри — отца Клер.

Среди второстепенных персонажей мы увидим: Тони Керрана в исполнении роли лорда Ловата, Рори Александра – молодого Муртага, Конора Макнейла в роли молодого Неда Гована и других.

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Фото: скриншот c YouTube

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