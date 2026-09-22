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Как проверить счет на Киевстар, Vodafone и lifecell: все способы

Юлия Хоменко, редактор сайта 22 сентября 2026, 17:00 4 мин.
Как проверить счет на life: код для проверки баланса lifecell
Фото Pexels

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