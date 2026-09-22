Как проверить счет на Киевстар, Vodafone и lifecell: все способы

Проверить баланс мобильного счета можно за несколько секунд — для этого не обязательно заходить на сайт оператора или звонить в службу поддержки. Самый простой способ — набрать специальную USSD-комбинацию на телефоне.
Рассказываем, как проверить счет на телефоне, если ты пользуешься Киевстар, Vodafone или lifecell, а также что делать, если находишься за границей.
Как проверить счет на Киевстар
Абонентам Киевстар для проверки мобильного счета достаточно набрать на телефоне *111# и нажать кнопку вызова. После этого на экране появится информация о балансе.
Отдельно можно проверить остаток минут, мегабайт и SMS. Для этого нужно набрать *112#.
Еще один вариант — открыть приложение Мой Киевстар, где можно посмотреть баланс и другую информацию о номере.
Как проверить счет на Vodafone
Для абонентов Vodafone код зависит от формы обслуживания.
Если у вас предоплата, для проверки баланса нужно набрать:
*101# — проверка счета.
Для контрактных клиентов используется другая комбинация:
*110*10# — проверка счета.
Эти USSD-коды Vodafone указывает в собственном перечне полезных команд.
Поэтому то, как проверить счет на Vodafone, зависит от того, пользуетесь ли вы предоплатой или контрактом.
Остаток минут и интернета также можно проверить с помощью USSD-запроса. Для предоплаты это *101*4#, а для контракта — *110*20#.
Посмотреть информацию о счете можно и в приложении My Vodafone.
Как проверить счет на lifecell
Абонентам lifecell для проверки баланса нужно набрать:
*111# — проверка счета.
Чтобы узнать остаток услуг по тарифному плану, в частности доступных минут и интернета, используется команда:
*121#.
Итак, если нужно быстро понять, как проверить счет на lifecell, достаточно набрать *111# и нажать кнопку вызова.
Проверить информацию о своем номере также можно через мобильное приложение lifecell.
Как проверить мобильный счет за несколько секунд
Удобнее всего использовать USSD-коды, поскольку для этого не нужен мобильный интернет. Достаточно открыть набор номера, ввести соответствующую комбинацию и нажать кнопку вызова.
Коротко:
- Киевстар — *111#;
- Vodafone предоплата — *101#;
- Vodafone контракт — *110*10#;
- lifecell — *111#.
Как проверить, сколько денег на мобильном счете
Чтобы узнать, как проверить, сколько денег на мобильном счете, не нужно ждать SMS после пополнения. Баланс можно проверить в любой момент с помощью USSD-запроса.
Для Киевстар это *111#, для Vodafone предоплаты — *101#, для контракта Vodafone — *110*10#, а для lifecell — *111#.
При этом стоит учитывать, что баланс и остаток пакетных услуг — это не всегда одно и то же. Отдельные команды позволяют проверить доступные минуты, гигабайты и SMS.
Как проверить счет за границей
Проверить счет можно и во время пребывания за границей, но доступность отдельных USSD-команд может зависеть от условий роуминга и сети, к которой подключился телефон.
У lifecell для роуминга официально указана команда *111# для проверки счета, а *121# — для проверки остатка услуг по тарифному плану.
Для Киевстар в роуминге также доступна проверка счета, а оператор указывает отдельный номер для бесплатной связи из-за границы: +380 67 466 04 66.
В Vodafone баланс в роуминге можно проверить с помощью тех же основных команд: *101# для предоплаты и *110*10# для контракта.
Если USSD-запрос не срабатывает, альтернативой может стать мобильное приложение оператора. Однако для его использования понадобится доступ к интернету.
Что делать, если код не работает
Если после введения комбинации информация о балансе не появляется, стоит проверить, правильно ли набран код и находится ли телефон в сети оператора.
Также можно воспользоваться официальным мобильным приложением или обратиться в службу поддержки. Например, в Киевстар для связи с оператором с мобильного номера доступен номер 466, а с других сетей — 0 800 300 466.
Таким образом, вопрос, как проверить счет на телефоне, решается буквально за несколько секунд. Главное — знать своего мобильного оператора и соответствующую USSD-комбинацию.
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