Шиповник — это не только красивое растение, но и настоящая сокровищница полезных веществ. Благодаря своему богатому содержанию витамина С, плоды шиповника занимают особое место в народной медицине и ежедневном питании человека.

Но, как и с любым продуктом, чтобы получить максимальную пользу, важно уметь правильно его готовить. Поэтому в этом материале мы расскажем, как правильно заварить шиповник.

Как правильно заварить шиповник: способ приготовления

Для того чтобы заварить шиповник, нужно придерживаться очень простой пропорции: используй на один литр воды три ложки плодов. Они могут быть как в сушеном виде, так и в свежем — тут уже выбирай самостоятельно. Но учитывай, что засушенный обработанный любым способом шиповник принесет меньше пользы твоему организму, чем свежий.

Для приготовления напитка прежде всего следует тщательно промыть плоды, после чего измельчить. После чего залей шиповник теплой водой.

А для того, чтобы напиток имел как можно больше полезных свойств, его следует заваривать не кипятком, а горячей водой.

После этого оставь шиповник настаиваться по крайней мере на несколько часов, но не более 12, чтобы плоды не потеряли свои полезные свойства. Можешь начать готовить его с вечера, чтобы на утро у тебя уже был готовый напиток. Также, если ты хочешь сделать шиповник немного слаще, можешь при приготовлении добавить немного меда.

Как правильно пить шиповник

Лучше всего его потреблять за полчаса до приема пищи. В профилактических целях отвар из шиповника следует пить по одной чашке два раза в день. Кстати, этим напитком ты можешь заменить и обычный чай.

В осенне-зимний период не стоит пренебрегать напитками из шиповника, поскольку они известны своими полезными свойствами. Речь идет о:

нормализации пищеварения;

повышении иммунитета;

улучшении состояния кожи и волос;

помощи при болезнях почек и печени;

укреплении сердечно-сосудистой системы;

снижении уровня холестерина в организме.

Но не стоит злоупотреблять отваром из шиповника, ведь чрезмерное его количество может привести к раздражению желудка, запорам, застою желчи и тошноте.

Ранее мы рассказывали, какой мед не кристаллизуется и почему.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!