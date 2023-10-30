Насладиться тягучим летом в любое время года! Какой мед не кристаллизуется и почему

Мед известен не только своим природным сладким вкусом, но и пользой и лечебными свойствами. Однако едва ли не каждый ценитель сладкого сталкивался с ситуацией, когда мед за короткое время сахарился и из жидкого превращался в густой или вовсе твердый.

Какой мед не сахарится и почему, рассказываем тебе дальше.

Почему мед сахарится

Кристаллизация меда — это естественный процесс, который происходит после сбора меда из-за ряда факторов, влияющих на продукт.

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Ведь в натуральном меде содержится много сахарозы, фруктозы, глюкозы и других сахаридов.

А вот на скорость кристаллизации меда влияет количество глюкозы в его составе.

На скорость появления кристаллизации также влияют содержание воды и температура. Однако кристаллизация произойдет в любом случае, даже если в продукте нет посторонних добавок.

Какой мед не сахарится

Дольше всего в жидком состоянии остается только акациевый мед. Жидким он остается в течение двух лет, за что его особенно любят и ценят.

Все потому, что акациевый мед содержит высокий уровень фруктозы. Без примесей нектаров из других цветов, он медленно кристаллизуется мелкозернистыми кристаллами, становясь белого цвета.

Чтобы мед не сахарился как можно дольше, его следует хранить в темном месте с температурой воздуха от +18ºС до 24ºС.

А о том, какой мед несет больше пользы нашему организму и с чем это связано, мы писали раньше.

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