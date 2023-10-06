Не потеряй все полезные свойства: простые правила хранения меда в домашних условиях

Множество целебных свойств и сладковатый вкус делают мед одним из самых удивительных подарков природы. А осенью его популярность растет равнопропорционально количеству чиханий одного человека в день. Так что если ты уже пытаешься запастись полезным продуктом, то следует знать, как хранить мед правильно.

Как хранить мед

Прежде всего следует позаботиться о емкости для меда. Она должна быть стеклянной или керамической, но ни в коем случае не металлической. Если хранить мед в, например, кастрюле, то она может окислиться и изменить вкус и свойства продукта.

Также необходимо не забыть накрыть мед герметичной крышкой и не допустить попадания влаги в него, так как может начаться процесс брожения.

Сейчас также смотрят

Где следует хранить мед

Если выбирать место для хранения меда, то стоит обратить внимание на то, куда не попадают прямые солнечные лучи, а влажность не превышает 21%.

Не стоит ставить тару с медом и около продуктов, имеющих резкий и специфический запах, поскольку продукт может быстро впитать этот аромат.

При какой температуре лучше хранить мед

В общем мед можно хранить и при комнатной температуре, но при условии, если его довольно часто употребляют и долго он так не будет стоять. Кроме того, в таком случае продукт следует держать подальше от плиты или других приборов, которые могут нагреваться.

Наиболее оптимальной температурой будет от +5 до +10°С. Однако можно поставить мед и в холодильник, хотя тогда продукт станет более жестким и его будет сложно часто использовать при необходимости.

Чтобы не беспокоиться о безопасности продукта, храни мед в нужных условиях до двух лет. И даже если он начнет быстро кристаллизоваться, то не стоит беспокоиться за его качество, ведь этот процесс абсолютно естественный и свидетельствует о натуральности продукта.

Не знаешь, где использовать этот полезный продукт? Тогда читай, как запечь тыкву с медом, пряностями и яблоками.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.