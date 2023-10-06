Не потеряй все полезные свойства: простые правила хранения меда в домашних условиях

Множество целебных свойств и сладковатый вкус делают мед одним из самых удивительных подарков природы. А осенью его популярность растет равнопропорционально количеству чиханий одного человека в день. Так что если ты уже пытаешься запастись полезным продуктом, то следует знать, как хранить мед правильно.
Прежде всего следует позаботиться о емкости для меда. Она должна быть стеклянной или керамической, но ни в коем случае не металлической. Если хранить мед в, например, кастрюле, то она может окислиться и изменить вкус и свойства продукта.
Также необходимо не забыть накрыть мед герметичной крышкой и не допустить попадания влаги в него, так как может начаться процесс брожения.
Если выбирать место для хранения меда, то стоит обратить внимание на то, куда не попадают прямые солнечные лучи, а влажность не превышает 21%.
Не стоит ставить тару с медом и около продуктов, имеющих резкий и специфический запах, поскольку продукт может быстро впитать этот аромат.
В общем мед можно хранить и при комнатной температуре, но при условии, если его довольно часто употребляют и долго он так не будет стоять. Кроме того, в таком случае продукт следует держать подальше от плиты или других приборов, которые могут нагреваться.
Наиболее оптимальной температурой будет от +5 до +10°С. Однако можно поставить мед и в холодильник, хотя тогда продукт станет более жестким и его будет сложно часто использовать при необходимости.
Чтобы не беспокоиться о безопасности продукта, храни мед в нужных условиях до двух лет. И даже если он начнет быстро кристаллизоваться, то не стоит беспокоиться за его качество, ведь этот процесс абсолютно естественный и свидетельствует о натуральности продукта.
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