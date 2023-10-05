Как запечь тыкву в микроволновке: рецепты с медом, пряностями и яблоками

Тыкву считают главным сезонным продуктом. Поэтому многие включают блюда из тыквы в свое ежедневное меню. Конечно, чаще всего ее готовят в духовке. Таким образом добиваются хрустящей корочки.

Но приготовленные овощи в микроволновке не уступают блюдам, которые запекли в духовке. Как запечь тыкву в микроволновке быстро и вкусно — читай в материале.

Запеченная тыква в микроволновке: рецепт пошагово

Ингредиенты:

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0,5 кг тыквы;

0,5 кг яблок;

мед по вкусу;

сок лимонный.

Способ приготовления:

Тыкву и яблоки очисть от семян и кожуры. Нарежь кубиками или небольшими дольками. По желанию можно подкислить порезанную тыкву и яблоки цитрусовыми соками, будет вкуснее. Добавь мед. Перемешай. Выложи тыкву и яблоки в форму для запекания или тарелку, подходящую для микроволновки. Запекай 4 минуты на максимальной мощности. После этого попробуй на готовность. Если тыква мягкая, то блюдо готово, если нет — ставь запекать еще на пару минут.

Как запечь тыкву в микроволновке с медом и пряностями

Ингредиенты:

500 г тыквы;

2 с. л меда;

гвоздика, корица, кардамон, бадьян — по вкусу;

2 г мускатного ореха.

Способ приготовления:

Измельчи специи в ступке или при помощи блендера. Если ты используешь целый мускатный орех, воспользуйся мелкой теркой. Помой тыкву, очисть от кожицы, извлеки мякоть и семечки, нарежь на небольшие дольки. Разложи кусочки в подходящую емкость, полей медом, равномерно распредели молотые пряности таким образом, чтобы смесь равномерно покрыла каждую дольку. Аккуратно влей несколько столовых ложек воды на дно посуды с тыквой. Убери тыкву в микроволновку и накрой колпачком. Выпекай овощ на максимальной мощности в течение 10 минут. Дай лакомству немного остыть перед сервировкой.

Запеченная тыква в микроволновке кусочками с чесноком и розмарином

Ингредиенты:

500 г тыквы;

2 с л оливкового масла;

5 зубчиков чеснока;

несколько веточек розмарина;

соль, перец — по вкусу.

Способ приготовления:

Очищенную тыкву без мякоти и семечек нарежь на довольно крупные кусочки. Добавь к тыквенным долькам оливковое масло, дольки чеснока без кожуры, соль, перец и измельченный розмарин. Перемешай. Добавь 2 столовые ложки воды, накрой колпачком и выпекай в микроволновой печи на максимальной мощности в течение 12 минут. Такая тыква может стать полноценным вторым блюдом или отлично дополнить запеченное мясо и птицу.

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