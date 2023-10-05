Как запечь тыкву в микроволновке: рецепты с медом, пряностями и яблоками

Тыкву считают главным сезонным продуктом. Поэтому многие включают блюда из тыквы в свое ежедневное меню. Конечно, чаще всего ее готовят в духовке. Таким образом добиваются хрустящей корочки.
Но приготовленные овощи в микроволновке не уступают блюдам, которые запекли в духовке. Как запечь тыкву в микроволновке быстро и вкусно — читай в материале.
Ингредиенты:
Способ приготовления:
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