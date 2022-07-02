Шоколадная овсянка с орехами и фруктами — идеальное решение на завтрак. Рецепт от Джейми Оливера

Во время войны важно помнить о своем здоровье, которое зависит также и от рациона. Стресс заставляет наш организм постоянно требовать порции сладенького, но что если мы заменим сахар и насыщенные жиры полезным завтраком?

Британский шеф-повар и блогер Джейми Оливер поделился простым рецептом шоколадной овсянки с какао, которая сделает твое утро действительно добрым.

Ингредиенты

200 г фундука

200 г фиников

400 г овсяной каши

2 ч. л. экстракта ванили

3 ст. л. (полные) качественного какао-порошка

1 апельсин

Способ приготовления

Обжарь фундук на сухой сковороде на среднем огне до золотистого цвета, часто помешивая. Затем высыпь орехи в кухонный комбайн. Очисти финики от косточек и добавь мякоть в комбайн с половиной овсянки, экстрактом ванили и какао-порошком. Мелко натри апельсиновую цедру и сбей всю смесь в комбайне. Перемешай полученную кашу с оставшейся овсянкой. Перелей все в герметичную банку. Чтобы приготовить кашу на одну порцию, просто помести 65 г смеси в кастрюлю с 200 мл кокосовой воды и осторожно нагревай на среднем слабом огне в течение трех минут или до тех пор, пока она не станет нужной консистенции. Регулярно помешивай кашу и постепенно добавляй воду. Подавай каждую порцию с ложкой греческого йогурта и 80 г свежих фруктов. Сверху можно добавить щепотку корицы или какао по желанию.

Если ты готовишь за раз не одну порцию, а больше, то увеличивай время приготовления соответственно. Сухая смесь каши может храниться до двух недель. Теперь твоя рутина приготовления завтрака будет очень легкой.

Сейчас также смотрят

Утром особенно хочется чего-нибудь вкусненького, но такого, что быстро и просто готовится? Тогда рекомендуем обратить внимание на блинчики с медом и йогуртом! Читай рецепт панкейков от Джейми Оливера.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!