Шоколадная овсянка с орехами и фруктами — идеальное решение на завтрак. Рецепт от Джейми Оливера

Во время войны важно помнить о своем здоровье, которое зависит также и от рациона. Стресс заставляет наш организм постоянно требовать порции сладенького, но что если мы заменим сахар и насыщенные жиры полезным завтраком?
Британский шеф-повар и блогер Джейми Оливер поделился простым рецептом шоколадной овсянки с какао, которая сделает твое утро действительно добрым.
Если ты готовишь за раз не одну порцию, а больше, то увеличивай время приготовления соответственно. Сухая смесь каши может храниться до двух недель. Теперь твоя рутина приготовления завтрака будет очень легкой.
Утром особенно хочется чего-нибудь вкусненького, но такого, что быстро и просто готовится? Тогда рекомендуем обратить внимание на блинчики с медом и йогуртом! Читай рецепт панкейков от Джейми Оливера.
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