Шоколадна вівсянка з горіхами та фруктами — ідеальне рішення на сніданок. Рецепт від Джеймі Олівера

Під час війни важливо пам’ятати про своє здоров’я, яке залежить також і від раціону. Стрес змушує наш організм постійно вимагати порції солоденького, але що як ми замінимо цукор та насичені жири на корисний сніданок?
Британський шеф-кухар та блогер Джеймі Олівер поділився простим рецептом шоколадної вівсянки з какао, яка зробить твої ранки справді добрими.
Якщо ти готуєш за раз не одну порцію, а більше, то збільшуй час приготування відповідно. Суха суміш для каші може зберігатись до двох тижнів. Тепер твоя рутина приготування сніданку буде надзвичайно легкою.
Зранку особливо хочеться чогось смачненького, але такого, що швидко та просто готується? Тоді радимо звернути увагу на млинчики з медом та йогуртом! Читай рецепт панкейків від Джеймі Олівера.
А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!