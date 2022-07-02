Їжа та рецепти

Шоколадна вівсянка з горіхами та фруктами — ідеальне рішення на сніданок. Рецепт від Джеймі Олівера

Олена Яковлєва, редакторка сайту 02 Липня 2022, 07:00
Рецепт шоколадної вівсянки від Джеймі Олівера
Фото: Unsplash

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