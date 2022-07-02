Шоколадна вівсянка з горіхами та фруктами — ідеальне рішення на сніданок. Рецепт від Джеймі Олівера

Під час війни важливо пам’ятати про своє здоров’я, яке залежить також і від раціону. Стрес змушує наш організм постійно вимагати порції солоденького, але що як ми замінимо цукор та насичені жири на корисний сніданок?

Британський шеф-кухар та блогер Джеймі Олівер поділився простим рецептом шоколадної вівсянки з какао, яка зробить твої ранки справді добрими.

Інгредієнти

200 г фундука

200 г фініків

400 г вівсяної каші

2 ч. л. екстракту ванілі

3 ст. л. (повні) якісного какао-порошку

1 апельсин

Спосіб приготування

Обсмаж фундук на сухій сковороді на середньому вогні до золотистого кольору, часто помішуючи. Потім висип горіхи в кухонний комбайн. Очисть фініки від кісточок і додай м’якуш до комбайна з половиною вівсянки, екстрактом ванілі й какао-порошком. Дрібно натри апельсинову цедру і збий усю суміш у комбайні. Перемішай отриману кашу з рештою вівсянки. Перелий усе в герметичну банку. Щоб приготувати кашу на одну порцію, просто помісти 65 г суміші в каструлю з 200 мл кокосової води та обережно нагрівай на середньому слабкому вогні протягом трьох хвилин або до тих пір, поки вона не стане потрібної консистенції. Регулярно помішуй кашу та потроху додавай воду. Подавай кожну порцію з ложкою грецького йогурту та 80 г свіжих фруктів. Зверху можна додати дрібку кориці або какао за бажанням.

Якщо ти готуєш за раз не одну порцію, а більше, то збільшуй час приготування відповідно. Суха суміш для каші може зберігатись до двох тижнів. Тепер твоя рутина приготування сніданку буде надзвичайно легкою.

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