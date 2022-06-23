Не тільки солодкі! Рецепт запечених сирників із зеленню від Ектора Хіменеса-Браво

Сирники — традиційний український десерт із кисломолочного сиру. Ми звикли їх смажити на пательні та робити солодкими. Проте, щоб зробити страву дієтичною, її можна випікати, а також робити солоною.

Рецептом запечених сирників поділився суддя проекту МастерШеф Ектор Хіменес-Браво.

Інгредієнти

Жирний кисломолочний сир — 350 г

борошно — 1 ст. л.

манка — 2 ст. л.

пряна зелень — 30 г

яйце — 2 шт.

Для соусу:

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сметана — 200 г



кінза — 20 г

лимонний сік — 30 г

сіль, перець.

Приготування

Спершу вмикаємо духовку на 180 °C, щоб вона нагрілася. Беремо сир, додаємо яйця, манку, сіль та зелень — усе це добре перемішуємо.

Застилаємо деко пергаментним папером та починаємо формувати кульки з сиру. Робимо кульки більш плоскими, як звичайні сирники.

Ставимо в духовку на 15 хвилин. Проте сирники можуть приготуватися й раніше, тож треба слідкувати за ними.

Поки сирники випікаються, робимо соус. Дрібно нарізаємо кінзу, змішуємо зі сметаною, додаємо сіль та лимонний сік — готово.

Витягуємо сирники з духовки. Кладемо на тарілку кінзу, поливаємо соусом, зверху кладемо сирники й ще раз поливаємо соусом — подаємо страву до столу.

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