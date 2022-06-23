Не тільки солодкі! Рецепт запечених сирників із зеленню від Ектора Хіменеса-Браво

Сирники — традиційний український десерт із кисломолочного сиру. Ми звикли їх смажити на пательні та робити солодкими. Проте, щоб зробити страву дієтичною, її можна випікати, а також робити солоною.
Рецептом запечених сирників поділився суддя проекту МастерШеф Ектор Хіменес-Браво.
Для соусу:
Спершу вмикаємо духовку на 180 °C, щоб вона нагрілася. Беремо сир, додаємо яйця, манку, сіль та зелень — усе це добре перемішуємо.
Застилаємо деко пергаментним папером та починаємо формувати кульки з сиру. Робимо кульки більш плоскими, як звичайні сирники.
Ставимо в духовку на 15 хвилин. Проте сирники можуть приготуватися й раніше, тож треба слідкувати за ними.
Поки сирники випікаються, робимо соус. Дрібно нарізаємо кінзу, змішуємо зі сметаною, додаємо сіль та лимонний сік — готово.
Витягуємо сирники з духовки. Кладемо на тарілку кінзу, поливаємо соусом, зверху кладемо сирники й ще раз поливаємо соусом — подаємо страву до столу.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ектор Хіменес-Браво (@hectorjimenezbravo)
Публикация от Ектор Хіменес-Браво (@hectorjimenezbravo)
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