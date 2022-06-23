Не только сладкие! Рецепт запеченных сырников с зеленью от Эктора Хименеса-Браво

Сырники — традиционный украинский десерт из кисломолочного сыра. Мы привыкли их жарить на сковороде и делать сладкими. Однако, чтобы сделать блюдо диетическим, его можно выпекать, а также делать соленым.

Рецептом запеченных сырников поделился судья проекта МастерШеф Эктор Хименес-Браво.

Ингредиенты

Жирный кисломолочный творог — 350 г

мука — 1 ст. л.

манка — 2 ст. л.

пряная зелень — 30 г

яйцо — 2 шт.

Для соуса:

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сметана — 200 г

кинза — 20 г

лимонный сок — 30 г

соль, перец.

Приготовление

Сначала включаем духовку на 180 °C, чтобы она нагрелась. Берем сыр, добавляем яйца, манку, соль и зелень — все это хорошо перемешиваем.

Застилаем противень пергаментной бумагой и начинаем формировать шарики из сыра. Делаем шарики более плоскими, как обычные сырники.

Ставим в духовку на 15 минут. Однако сырники могут приготовиться и раньше, так что надо следить за ними.

Пока сырники выпекаются, делаем соус. Мелко нарезаем кинзу, смешиваем со сметаной, добавляем соль и лимонный сок — готово.

Достаем сырники из духовки. Кладем на тарелку кинзу, поливаем соусом, сверху кладем сырники и еще раз поливаем соусом — подаем блюдо к столу.

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