Вкуснятина! Пухлые панкейки с медом и йогуртом — простой рецепт от Джейми Оливера

Утром особенно хочется чего-нибудь вкусненького, но чтобы быстро и просто готовилось. Лови рецепт панкейков с медом и йогуртом!

Английский шеф-повар и телеведущий Джейми Оливер рассказал, как приготовить нежные пухлые блинчики, которые готовятся всего за десять минут.

Как приготовить панкейки

Ингредиенты

1 стакан самоподнимающейся муки (или обычная мука и разрыхлитель);

1 стакан полуобезжиренного молока;

1 большое куриное яйцо;

оливковое или сливочное масло;

натуральный йогурт;

жидкий мед.

Рецепт панкейков

Высыпь муку, молоко, яйцо в миску и добавь щепотку морской соли. Сбей массу до однородности.

Сбрызни оливковым маслом или смажь кусочком сливочного масла большую сковороду и разогрей ее на среднем огне.

Вылей несколько порций теста по одной ложке на сковороду и готовь их несколько минут до золотистого цвета.

Затем переверни блины и жарь их еще несколько минут до готовности.

Подавай румяные панкейки с ложкой натурального йогурта и медом.

Читать по теме Простые рецепты пудинга и сырников с минимальным количеством ингредиентов Три простых рецепта из творога – читай в нашем материале.

Во время войны будничные дела, такие как приготовление пищи, становятся сложными из-за ограниченного количества времени и ингредиентов. Однако все же есть рецепты, которые не нуждаются в особых продуктах и занимают минимум твоих усилий и времени. Например, рулеты с творогом и бананом — это вкусно, полезно и быстро. Читай, как их приготовить.