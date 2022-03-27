Времени в обрез, но хочется чего-нибудь вкусненького: быстрый и простой завтрак за 15 минут

Готовить во время войны стало тяжело, люди ограничены в многообразии продуктов, во времени для приготовления блюд и т.д.

Поэтому мы нашли для вас рецепт, не требующий особых ингредиентов, который занимает минимум ваших усилий и времени. Это рулеты с творогом и бананом – вкусно, полезно, быстро.

Ингредиенты

Для рулетов вам понадобится:

лаваш

2 спелых банана

400 г творога

1 пакетик ванилина

1 ст. ложка сахара

желток, для смазки рулетов

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Приготовление

Рулеты с творогом и бананом готовятся максимально быстро, а получается очень вкусно.

Для начинки вам нужно в объемном сосуде смешать мелко нарезанные бананы, творог, сахар и ванилин, хорошо все перемешать.

Лаваш – это основа наших рулетов. Его нужно нарезать полосами. Из одной упаковки выходит примерно 6 полос.

В основу следует выложить начинку.

Размазывать по всей длине ее не нужно, только выложить достаточное количество в начале, а затем завернуть в рулет.

Такую же процедуру повторяем и с другими полосками, после чего кладем ее в форму для выпечки.

Перед тем, как поставить рулеты в духовку, нужно смазать их желтком для того, чтобы после приготовления у них была хорошая корочка.

Когда все готово, отправляем наше блюдо отдыхать в духовку на 15 минут при температуре 180 градусов.

Готово, приятного аппетита!

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